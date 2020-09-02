Уход из жизни Владислава Крапивина, новая досуговая площадка в Нижнем Тагиле и спортивный календарь свердловских команд — лучшее в номере за 2 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

В новом номере «Областной газеты» вас ждут главные новости Среднего Урала.

Вчера ушёл из жизни выдающийся российский писатель, почётный гражданин Свердловской области, лауреат премии Президента Российской Федерации – Владислав Крапивин. За 81 год жизни он создал целую вселенную на страницах книг, наполненных романтикой дальних путешествий и внутренних открытий. Его герои, обычные мальчишки и девчонки, искали в окружающем мире ответы на самые простые вопросы, с которыми встречается каждый ребёнок – о дружбе, добре, взаимовыручке и поддержке.

В Девятом посёлке Нижнего Тагила появилась универсальная досуговая площадка. Здесь можно заниматься спортом, гулять с детьми и даже устраивать концерты. Возведение нового объекта по нацпроекту «Жильё и городская среда» обошлось в 16 миллионов рублей. «Облгазета» выяснила, почему местные жители именуют общественную территорию площадкой Саши Коченкова.

После длительного перерыва из-за пандемии коронавируса школы Свердловской области вновь открыли свои двери для учеников. В этом году за парты в регионе сели около 516 тысяч детей – на десять тысяч больше, чем годом ранее. Среди них – 61 тысяча первоклассников, треть из которых приходится на школы Екатеринбурга.

Спортивная жизнь налаживается, и свидетельство тому – календарь событий сентября. Продолжается чемпионат России по футболу с участием екатеринбургского «Урала», стартует регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги, официальные матчи, причём на домашней площадке, проведут наши ведущие волейбольные команды – женская «Уралочка-НТМК» и мужская «Локомотив-Изумруд».

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