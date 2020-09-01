Акции Башкирской содовой компании были арестованы

Также АО "Реестр" запрещено вносить в любые изменения в реестр акционеров БСК. Фото: Владимир Мартьянов.

По требованию Генпрокуратуры РФ акции Башкирской содовой компании (БСК) были арестованы Арбитражным судом Башкирии. Также АО "Реестр" запрещено вносить в любые изменения в реестр акционеров БСК.

"Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31.08.2020 удовлетворено заявление первого заместителя Генпрокурора РФ о принятии обеспечительных мер до вступления в законную силу судебного акта по делу № А07-20576/2020. Наложен арест на обыкновенные именные акции АО "Башкирская содовая компания", находящиеся во владении АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия", ООО ТД "Башкирская химия", - говорится в сообщении на сайте арбитражного суда.

Отмечается, что решение должно быть исполнено немедленно. В течение месяца со дня принятия определения оно может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 18-й арбитражный апелляционный суд.

Башкирская содовая компания была создана в 2013 году путём присоединения ОАО "Сода", 61,65% акций которого принадлежало правительству Башкирии, к ОАО "Каустик", которым владели частные компании АО "Башкирская химия" и кипрская Modisanna. К августу 2020 года "Башхим" владел 57,18% акций БСК, а госинвесткомпания Башкирии АО "Региональный фонд" — 38,28%.

Напомним, 26 августа в ходе совещания с Правительством Президент России Владимир Путин поручил разобраться в конфликте между БСК и защитниками шихана Куштау в Башкортостане, а также провести проверку законности передачи госимущества.

"Деньги, заработанные Башкирской содовой компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются. При общем объёме выручки в прошлом, в 2019 году 45 миллиардов рублей на инвестиционные цели пошло только 2,5 миллиарда рублей. Где деньги? Известно где - в офшорах", - заявил глава государства.

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