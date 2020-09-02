Свердловская область получит ещё 725 миллионов рублей на детские выплаты

Правительство России выделило регионам дополнительные 34,3 млрд рублей для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Фото: Галина Соловьёва

Правительство России выделило регионам дополнительные 34,3 млрд рублей для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Свердловская область получит 725 миллионов.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет в регионы дополнительно направлено 34,3 млрд рублей. Для Свердловской области предусмотрено выделение 725 млн 491 тыс. рублей.

Согласно пояснительной записке к документу, необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, родители которых имеют право на выплаты (они полагаются семьям, в которых доход не превышает одного прожиточного минимума на человека). На сегодняшний день их в России уже более 3 млн человек.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», ежемесячные пособия на детей от трёх до семи лет выплачиваются с 1 июня, при этом их начисление осуществляется с 1 января. Данную меру поддержки граждан предложил Президент России Владимир Путин. Оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг. В первый день выплат портал Госуслуг не выдержал потока обращений.

Ранее в августе правительство упростило процедуру получения пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет. В частности, для оформления выплаты родителям больше не придётся предоставлять документы со сведениями об алиментах.

Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. В зависимости от региона это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц.

На Среднем Урале такое пособие получают более 55,5 тыс. семей. Сумма ежемесячной выплаты в регионе составляет 5 757 рублей.