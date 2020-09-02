"Екатеринбург Арена" и "Екатеринбург ЭКСПО" окрасятся в цвета советской медали в честь победы над Японией

Медиафасады "Екатеринбург Арены" и "Екатеринбург ЭКСПО" окрасятся в цвета советской медали в честь победы над Японией. Фото: коллаж.

Сегодня, 2 сентября, в Екатеринбурге состоятся мероприятия в рамках чествования Года памяти и славы и в преддверии 75-летия со дня окончания Второй мировой войны. В частности, горожан ожидает световое шоу.

Вечером медиафасады стадиона "Екатеринбург Арены" и МВЦ "Екатеринбург ЭКСПО" окрасятся в красный-жёлтый-белый –цвета ленты медали СССР "За Победу над Японией". Кроме того, Свердловский филиал РТРС включит подсветку на телебашне. Дополнительная иллюминация будет работать 2 и 3 сентября с 21:00 до 06:00.

Также в этот день волонтёры Свердловского областного медколледжа займутся благоустройством захоронения медиков и пациентов эвакогоспиталей Великой Отечественной войны. Оно находится вблизи Уктусского лесопарка.

В областном краеведческом музее откроется выставка «Орден Победы Георгия Жукова». А в Центре истории Свердловской области пройдёт встреча участников военно-патриотических клубов, сообщает департамент информполитики региона.

Победа Советского Союза в войне с Японией в 1945 внесла крайне значимый вклад в завершение Второй мировой войны, а более 300 тыс. граждан получили медали и ордена по итогам войны со Страной восходящего солнца.

Напомним, 24 апреля Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России". Так, День окончания Второй мировой войны был перенесён со 2 на 3 сентября. Тогда же спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что данный закон восстанавливает историческую справедливость и не предполагает проведение праздничных мероприятий в этот день. Подробнее о теме читайте здесь.

Добавим, ранее на фасаде стадиона "Екатеринбург Арена" загоралась "антивирусная" иллюминация. С её помощью жителей уральской столицы призывали оставаться дома. Текст, представленный в виде бегущей строки, гласил: «Оставайтесь дома».

"Областная газета" рассказывала и о том, что екатеринбургскую телебашню на улице Луначарского подсвечивали в знак благодарности врачам, борющимся с новой коронавирусной инфекцией. Огни повышенной яркости освещали вышку с 21:00 до 23:00 2 мая.