Греция откроет границы для россиян с 7 сентября

Пока въезд будет разрешён до 500 человек в неделю и только пр наличии отрицательного теста на COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Греция откроет границы для российских граждан с 7 сентября. Пока въезд будет разрешён для 500 человек в неделю и только при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Такое решение утвердили министры финансов, развития и инвестиций, защиты граждан, труда и социального обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, инфраструктуры и транспорта Греции. Совместное правительственное решение будет действовать две недели - с 00:01 (время совпадает с московским) 7 сентября до 23:59 21 сентября.

Попасть в Грецию можно будет исключительно воздушным путём через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Для въезда в страну россияне должны будут предоставить отрицательный лабораторный тест на коронавирус, взятый методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилёта сертифицированными лабораториями со справкой на английском языке с указанием всех данных.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на текст постановления, проверять наличие этого свидетельства у пассажиров авиакомпании обязали перед посадкой в самолёт. В случае его отсутствия в перелёте будет отказано. В случае нарушения обязательства авиаперевозчики должны репатриировать пассажира за свой счёт.

Также пассажиры должны будут заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные. Также для въезда в страну необходимо будет предъявить ваучер на отель.

Напомним, Россия возобновила регулярное международное авиасообщение с рядом государств с 1 августа. Первыми для полётов за рубеж открылись Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Позднее к ним добавились Казань, Калининград и Новосибирск. В первую очередь открылось сообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. 4 августа россиянам открыла границу Черногория.

С 10 августа в России возобновилось авиасообщение с курортами Турции. Самолёты полетели в Анталью, Бодрум и Даламан.Позже россиянам разрешили въезд в Швейцарию.

Накануне стало известно, что Россия и Белоруссия договорились о начале поэтапного возобновления транспортного сообщения. Также запрет на авиационное сообщение с Россией сняла Польша.