Татьяна Мерзлякова высказалась об инициативе по переименованию свердловских городов. Фото: Галина Соловьёва.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова высказалась об инициативе переименования ряда городов. Свой комментарий она оставила под постом, опубликованным депутатом гордумы Екатеринбурга Константином Киселёвым.

На личной странице в Facebook депутат рассказал о том, что в Минюсте России предложили упорядочить официальные наименования российских муниципалитетов.

"Теперь Екатеринбург должен именоваться: городской округ Екатеринбург Свердловской области. Лесной соответственно: городской округ Лесной Свердловской области. Из видимых изменений – только указание на область и тип муниципального образования", – отметил Константин Киселёв. Он также предложил представить, сколько понадобится времени и денег на проведение соответствующих работ.

"Мы направили в центр письмо, в котором указали, мягко говоря, на некоторую непродуманность инициативы по изменению буковок. Но ответ понятен: сидите и не рыпайтесь. Государственным депутатам и прочим виднее. Они о народе думают. Не отвлекайте", – добавил депутат.

Данный пост прокомментировала Татьяна Мерзлякова. По её словам, ничего для людей не изменится. "Ничего – а работы много", – написала омбудсмен.