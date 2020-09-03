Кладезь сокровищ

Недра Скипидарского края всегда были знамениты своими недрами. Да, наша родная земля сказочно богата. И если не сокровищами, то уж историями о несметных богатствах – точно! Вот лишь некоторые из них.

Считается, что именно на территории Скипидарского края спрятаны несколько кладов знаменитого покорителя глухомансей Тумака. Якобы, возвращаясь из очередного набега на непокорных обитателей Сибири, Тумак тщательно пересчитал несметные сокровища и закопал их в одной из трёх сотен пещер, возле Тумак-горы. Согласно преданию, в этом кладе были золотые наконечники, бронзовые напальчники, платиновые котелки, серебряные ложки, которые годами копили глухомансийские шаманы – всего, по подсчётам Тумака, около трёх кубов. Номер пещеры знал только сам Тумак Ерофеевич и его правая рука – Башмак Сигизмундович. Но Тумак предусмотрительно убил Башмака, а вскоре и сам погиб в стычке с острым суком сухого дерева. А несметный клад так и лежит в одной из трёх сотен пещер.

По другим сведениям, Тумак Ерофеевич припрятал сокровища на дне озера Гуляш. Уже в наши дни на дно этого водоёма спускались водолазы, однако ничего обнаружить не смогли, однако спустя время покупали себе дома, машины…

Кто знает, сколько ещё сокровищ таят в себе водоёмы нашего края. В 2011 году во время планового «замазучивания» озера Хрусталик, недалеко от деревни Чистяково, плотные битумные массы вытолкнули на поверхность удивительный клад – хрустальную салатницу, наполненную самыми разными бриллиантовыми украшениями. Неудивительно, что почти сто лет никто не видел её в прозрачных водах озера – все камни самой чистой воды и самой высокой пробы.

Знающие историки сразу опознали в камнях фамильные драгоценности Оглашерьи Гремидовой, жены Профукия Гремидова, которые он по пьянке выбросил в озеро. Оглашерья сутки ныряла за драгоценностями, но не разглядела их, да так и осталась на дне. Её было видно вплоть до 1927 года.Сейчас удивительный клад украшает сейф Скипидарского краеведческого банка.

Рассказывают также, что на дне озера Бултых находится клад из множества единиц сельхозтехники – комбайнов, тракторов, грузовиков и уазиков, которые бросили сюда местные жители при отступлении от техники безопасности.

У всех на слуху история о том, как гражданин Ю., нашедший в одном из бараков Янтарную комнату, разменял её на две однушки в соседнем панельном доме.l А уже в этом году сказочно повезло жителю деревни Малые Кульбиты. Копая от нечего делать и есть соседский огород, он обнаружил деревянный короб, оказавшийся старинным роялем «Стейнвей», набитым слоновой костью, медными струнами и прочими драгоценностями. Оказалось, что в этом вместительном инструменте чудаковатые купцы Мудасовы хранили золото, брильянты, картошку и муку, а иногда запрягали в него лошадь и пахали им огород. За этим занятием и застала их пришедшая в деревню Красная армия, подняла на смех и расстреляла.

Не так давно был обнаружен и другой клад времён Гражданской войны. Под неприметной старинной рогожей начала XX века обнаружился крупный сталелитейный завод, который заводчик Д. Шишнадский в 1919 году спрятал, убегая от Красной армии, для верности сверху ещё набросав веток и кирпичей.

И, конечно же, нельзя не упомянуть о самой свежей находке. Клад из тридцати пяти золотых часов, восьмидесяти четырёх бриллиантовых запонок, восьми автомобилей «Ментли» и одного миллиарда евро нашли оперативники ФСБ у начальника Скипидарской полиции У. У. Проказникова. Клад был закопан в шкафу под метровым слоем норковых шуб. Интересно, получат ли чекисты от государства положенные двадцать пять процентов?