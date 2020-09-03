Кладезь сокровищ

Недра Скипидарского края всегда были знамениты своими недрами. Да, наша родная земля сказочно богата. И если не сокровищами, то уж историями о несметных богатствах – точно! Вот лишь некоторые из них.
- Считается, что именно на территории Скипидарского края спрятаны несколько кладов знаменитого покорителя глухомансей Тумака. Якобы, возвращаясь из очередного набега на непокорных обитателей Сибири, Тумак тщательно пересчитал несметные сокровища и закопал их в одной из трёх сотен пещер, возле Тумак-горы. Согласно преданию, в этом кладе были золотые наконечники, бронзовые напальчники, платиновые котелки, серебряные ложки, которые годами копили глухомансийские шаманы – всего, по подсчётам Тумака, около трёх кубов. Номер пещеры знал только сам Тумак Ерофеевич и его правая рука – Башмак Сигизмундович. Но Тумак предусмотрительно убил Башмака, а вскоре и сам погиб в стычке с острым суком сухого дерева. А несметный клад так и лежит в одной из трёх сотен пещер.
- По другим сведениям, Тумак Ерофеевич припрятал сокровища на дне озера Гуляш. Уже в наши дни на дно этого водоёма спускались водолазы, однако ничего обнаружить не смогли, однако спустя время покупали себе дома, машины…
- Кто знает, сколько ещё сокровищ таят в себе водоёмы нашего края. В 2011 году во время планового «замазучивания» озера Хрусталик, недалеко от деревни Чистяково, плотные битумные массы вытолкнули на поверхность удивительный клад – хрустальную салатницу, наполненную самыми разными бриллиантовыми украшениями. Неудивительно, что почти сто лет никто не видел её в прозрачных водах озера – все камни самой чистой воды и самой высокой пробы.
- Знающие историки сразу опознали в камнях фамильные драгоценности Оглашерьи Гремидовой, жены Профукия Гремидова, которые он по пьянке выбросил в озеро. Оглашерья сутки ныряла за драгоценностями, но не разглядела их, да так и осталась на дне. Её было видно вплоть до 1927 года.Сейчас удивительный клад украшает сейф Скипидарского краеведческого банка.
- Рассказывают также, что на дне озера Бултых находится клад из множества единиц сельхозтехники – комбайнов, тракторов, грузовиков и уазиков, которые бросили сюда местные жители при отступлении от техники безопасности.
- У всех на слуху история о том, как гражданин Ю., нашедший в одном из бараков Янтарную комнату, разменял её на две однушки в соседнем панельном доме.l А уже в этом году сказочно повезло жителю деревни Малые Кульбиты. Копая от нечего делать и есть соседский огород, он обнаружил деревянный короб, оказавшийся старинным роялем «Стейнвей», набитым слоновой костью, медными струнами и прочими драгоценностями. Оказалось, что в этом вместительном инструменте чудаковатые купцы Мудасовы хранили золото, брильянты, картошку и муку, а иногда запрягали в него лошадь и пахали им огород. За этим занятием и застала их пришедшая в деревню Красная армия, подняла на смех и расстреляла.
- Не так давно был обнаружен и другой клад времён Гражданской войны. Под неприметной старинной рогожей начала XX века обнаружился крупный сталелитейный завод, который заводчик Д. Шишнадский в 1919 году спрятал, убегая от Красной армии, для верности сверху ещё набросав веток и кирпичей.
- И, конечно же, нельзя не упомянуть о самой свежей находке. Клад из тридцати пяти золотых часов, восьмидесяти четырёх бриллиантовых запонок, восьми автомобилей «Ментли» и одного миллиарда евро нашли оперативники ФСБ у начальника Скипидарской полиции У. У. Проказникова. Клад был закопан в шкафу под метровым слоем норковых шуб. Интересно, получат ли чекисты от государства положенные двадцать пять процентов?
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"Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно
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