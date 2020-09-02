На ПНТЗ появилась новая установка для очистки воды

Благодаря установке AQA Генезис очищенная вода на предприятии может использоваться неоднократно. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На Первоуральском новотрубном заводе свою работу начал комплекс очистных сооружений AQA Генезис. В церемонии запуска в онлайн-формате принял участие министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, также предприятие посетил губернатор области Евгений Куйвашев.

AQA Генезис – это установка, которую предприятие использует для охлаждения и очистки продукции. За сутки агрегат сможет перерабатывать 33 тысячи кубометров воды. Это позволит почти на треть снизить количество промышленных стоков предприятия. Министр Дмитрий Кобылкин высоко оценил проект.

– Свердловская область – регион с высокой концентрацией промышленных предприятий, для него вопросы экологического благополучия должны иметь первостепенное значение, – отметил Дмитрий Кобылкин. – Минприроды России уделяет большое внимание охране водных ресурсов. Сохранение водных объектов и снижение воздействия на акватории рек и озёр является частью национального проекта «Экология». В комплексе, который запускается сегодня, задействованы наилучшие доступные технологии, которые гарантируют экологическую эффективность проведённой модернизации.

Проект реализовывался в рамках соглашения правительства региона и компании «Челябинский трубопрокатный завод» (группа, в которую входит ПНТЗ). Губернатор Евгений Куйвашев намекнул московским коллегам: Свердловская область готова помочь внедрить технологию и другим российским субъектам.

– Это событие имеет значение не только потому, что мы исполняем договорённости и работаем над улучшением экосистемы региона. Это серьёзный объект, в который вложено более 500 миллионов рублей, – отметил он. Над ним работали компании нашего региона, почти половина оборудования производится у нас, здесь. Мы демонстрируем это не только как улучшение качества жизни, качества окружающей среды, но и как возможности наших предприятий по реализации инициатив.

Кроме этого Вчера Дмитрий Кобылкин также обсудил с Евгением Куйвашевым и другими главами регионов переход на замкнутый цикл обращения с отходами. В будущем в регионе мусор будут перерабатывать и производить готовую продукцию. Кроме Среднего Урала в список пилотных регионов, где будет вводиться подобная система, вошли Белгородская, Новосибирская, Томская области, Чеченская Республика, Республика Алтай и Ямало-Ненецкий автономный округ.

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