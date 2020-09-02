Александр Высокинский поставил прививку от гриппа

Первая партия вакцины против гриппа в количестве 340 тысяч 570 доз поступила в Екатеринбург 25 августа. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский привился от сезонного гриппа. Об этом градоначальник рассказал в ходе оперативного совещания по вопросам подготовки к предстоящему эпидемическому сезону.

Как сообщает пресс-служба администрации уральской столицы, в совещании приняли участие заместители мэра, главы районных администраций и руководители профильных подразделений мэрии. О начале прививочной кампании против гриппа доложил начальник управления здравоохранения горадминистрации Денис Демидов.

Глава Горздрава напомнил, что в рамках Национального календаря профилактических прививок бесплатная вакцинация будет проводиться наиболее уязвимым категориям граждан: малышам с шести месяцев до трёх лет (двукратно с интервалом 4 недели), детям с 3 до 6 лет, а также школьникам, студентам, работникам медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы, лицам старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями, беременным, призывникам и другим группам риска.

Остальные категории граждан подлежат вакцинации против гриппа в рамках обеспечения эпидемиологического благополучия: работники торговли и общественного питания, промышленных предприятий.

Напомним, первая партия вакцины против гриппа в количестве 340 тысяч 570 доз поступила в Екатеринбург 25 августа. Кроме того, 31 августа в Свердловскую область поступило почти 160 тыс. доз детской вакцины против гриппа. Бесплатную прививку смогут поставить дети в возрасте от шести месяцев до 18 лет.

Привиться можно с 26 августа в поликлиниках по месту жительства, в образовательных учреждениях и по месту работы - при обращении руководителей предприятий и учреждений в поликлиники по месту нахождения организации.

По распоряжению управления здравоохранения были созданы прививочные кабинеты. Их работа организована и в выходные дни. Также сформированы 70 прививочных бригад для вакцинации населения в образовательных учреждениях, на предприятиях и в торговых центрах.

«Мы должны выполнить план, чтобы быть уверенными в защите горожан от эпидемиологических вспышек гриппа», – подвёл итог совещания Александр Высокинский.

Добавим, что накануне от гриппа привился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вакцину также поставили главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских и министр здравоохранения региона Андрей Карлов.