Вакцинация от гриппа, чистая металлургия и старт нового сезона КХЛ — лучшее в номере за 3 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

В свежем номере «Областной газеты» вы узнаете главные новости Свердловской области. На Среднем Урале началась прививочная кампания от гриппа. Одним из первых прививку в этом сезоне поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, региональный министр здравоохранения Андрей Карлов и руководитель областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. К началу сентября от гриппа на Среднем Урале привились уже около 2 000 человек.

В Свердловской области продолжает действовать режим особой готовности в связи с распространением нового коронавируса. В очередной раз продлена и самоизоляция граждан старше 65 лет. Однако золотой состав педагогического сообщества — представители этого и близко к нему возраста. Часть школ Свердловской области новый учебный год начали без них: учителя-стажисты предпочли уволиться, объясняя поступок риском подхватить на работе COVID-19.

На Первоуральском новотрубном заводе свою работу начал комплекс очистных сооружений AQA Генезис. В церемонии запуска приняли участие министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин и губернатор области Евгений Куйвашев. За сутки новый агрегат сможет перерабатывать 33 тысячи кубометров воды. Это позволит почти на треть снизить количество промышленных стоков предприятия и улучшить экологическую ситуацию в Первоуральске.

Вчера матчем ЦСКА и «Ак Барса» стартовал новый, уже тринадцатый по счёту сезон Континентальной хоккейной лиги. Екатеринбургский «Автомобилист» сыграет свой первый матч сегодня, 3 сентября: «шофёры» на выезде встретятся с челябинским «Трактором».

Читайте каждое утро рассылку новостей на сайте, в мессенджере «Телеграм», а также на почте, но для этого надо оформить подписку на рассылку.