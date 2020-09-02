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Общество
2 сентября 2020, 19:41

Форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге пройдёт с 20 по 22 октября

Спикер на форуме 100+ TechnoBuild

Евгений Куйвашев и Аркадий Чернецкий отметили, что оглашённые изменения коснутся только 2020 года - в следующем году форум вернётся к привычному формату. Фото: Павел Ворожцов.

Состоялось заседание регионального оргкомитета под председательством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, во время которого были названы даты и формат проведения форума 100+ TechnoBuild. В нынешнем году выставка в Екатеринбурге пройдёт с 20 по 22 октября.

"Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild — знаковое мероприятие для российской строительной отрасли. За годы проведения форум стал крупнейшей дискуссионной площадкой, где обсуждаются и задаются тренды развития строительного комплекса и городских пространств, местом, где демонстрируются лучшие практики и новейшие технологии стройиндустрии", - заявил глава региона.

Член Совета Федерации, заместитель председателя оргкомитета Аркадий Чернецкий сказал, что многие иностранные спикеры "не могут или не готовы" посетить выставку, в связи с чем некоторые мероприятия перевели в онлайн. В свою очередь Евгений Куйвашев подчеркнул, что изменение формата форума не повлияет на качество его проведения. Вместо двух павильонов "Екатеринбург-ЭКСПО", выставка 100+ будет организована в конгресс-центре площадью 20 тыс. квадратных метров. Требования Роспотребнадзора по безопасности участников будут соблюдены в полной мере.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, несмотря на пандемию COVID-19, форуму удалось сохранить всех соорганизаторов.

"В деловой программе 100+ в этом году предусмотрено 87 секций. Выступят 320 спикеров, среди которых 23 иностранных. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, на мероприятие уже зарегистрировались 14 делегаций из субъектов России, в том числе семь министров строительства и четыре заместителя министров строительства, а также четыре делегации из российских городов", - уточнила исполнительный директор АСРО "Гильдия строителей Урала" Вера Белоус, добавив, что всего на форуме будет представлено 100 стендов.

Евгений Куйвашев и Аркадий Чернецкий отметили, что оглашённые изменения коснутся только 2020 года - в следующем году форум вернётся к привычному формату.

Напомним, в июне нынешнего года министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев заявил, что выставка 100+ TechnoBuild пройдёт в период с 6 по 8 октября.

Областная газета Свердловской области

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