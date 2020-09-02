Правительство Германии заявило о наличии в организме Алексея Навального следов яда из группы "Новичок"

После получения информации о нахождении в организме Алексея Навального ядовитого вещества, канцлер Германии Ангела Меркель провела совещание с рядом министров. Фото: пресс-служба Кремля.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт огласил результаты токсикологического исследования анализов Алексея Навального, которое проводилось в лаборатории Бундесвера по инициативе клиники Charite. Специалисты обнаружили в теле главы ФБК следы химического нервно-паралитического вещества группы "Новичок".

Как сообщает ТАСС, после получения информации о нахождении в организме Алексея Навального ядовитого вещества, канцлер Германии Ангела Меркель провела совещание с вице-канцлером Олафом Шольцем, главами МВД Хорстом Зеехофером, МИД Хайко Маасом, минюста Кристине Ламбрехт, минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а также руководителем ведомства канцлера Хельге Брауном, во время которого обсуждались дальнейшие действия.

"Ошеломляет информация о попытке убийства ядом одного из ведущих оппозиционеров России. Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок". Присутствие этого яда удалось вне сомнений подтвердить в анализах", - заявила Ангела Меркель (цитата по ТАСС).

Штеффен Зайберт подчеркнул, что ФРГ предоставит новую информацию о состоянии Алексея Навального в Евросоюз, НАТО и Организацию по запрещению химического оружия, после чего, в зависимости от реакции российской стороны, будут предприняты соответствующие меры. Представитель кабмина Германии призвал Правительство РФ прокомментировать сложившуюся ситуацию.

В свою очередь пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ещё не получал от властей Германии сведений о нахождении в организме Алексея Навального нервно-паралитического вещества, а также подчеркнул, что до выезда главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) за границу у него не было обнаружено никаких отравляющих веществ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что партнёры из Германии вместо расследования и осуществления совместной работы с российской стороной "предпочитают очередные публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры".

Напомним, Алексея Навального госпитализировали в омскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП-1) с самолёта Томск - Москва 20 августа. Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш сообщала об отравлении, а также о том, что Алексей Навальный пребывает в состоянии комы.

22 августа было принято решение о транспортировке пациента в берлинскую клинику Charite, а 24 августа немецкие специалисты подтвердили наличие следов интоксикации в организме Алексея Навального. Ранее пресс-служба минздрава Омской области сообщала, что в организме Алексея Навального не было найдено никаких ядов - только кофе и алкоголь.

В опубликованном 26 августа открытом письме омских врачей говорится, что сотрудники БСМП-1 сделали всё возможное для лечения пациента. По словам сотрудников медучреждения, врачи боролись за жизнь Алексея Навального 44 часа.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что расследование ситуации с Алексеем Навальным может быть начато только после того, как будет установлен факт отравления. 27 августа транспортная полиция приступила к проверке по факту госпитализации главы ФБК.