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3 сентября 2020, 10:13

Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом

В России вспоминают жертв террористической атаки, произошедшей в Беслане 16 лет назад

В России вспоминают жертв террористической атаки, произошедшей в Беслане 16 лет назад. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к уральцам по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом. В России вспоминают жертв террористической атаки, произошедшей в Беслане 16 лет назад, и всех соотечественников, погибших от рук террористов.

«Сегодняшняя памятная дата напоминает нам о трагических событиях в Беслане, об одном из самых жестоких террористических актов, жертвами которого стали дети. В этот день мы вспоминаем всех погибших и пострадавших от рук террористов и говорим своё непримиримое «нет!» кощунственным и бесчеловечным преступлениям», - говорится в обращении губернатора, которое опубликовано в сегодняшнем номере «Областной газеты».

Евгений Куйвашев напомнил, что в Свердловской области уделяется большое внимание сохранению гражданского мира и согласия, укреплению взаимного уважения и толерантности между людьми разных национальностей, вероисповеданий, профессиональных и социальных групп.

По словам главы региона, в современном мире особенно важна однозначная оценка и непреклонная позиция общества по отношению терроризму.

«Задача органов власти, силовых структур, всех здоровых общественных сил – пресечь террористические проявления в самом истоке, поставить прочный заслон экстремистской и террористической идеологии, не допустить её проникновения в нашу жизнь», - призвал Евгений Куйвашев, пожелав свердловчанам мира, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.

Областная газета Свердловской области

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