В День солидарности в борьбе с терроризмом на Среднем Урале проходят траурные мероприятия

В годовщину трагедии в Беслане в храмах Екатеринбургской епархии прозвучит поминальный колокольный звон. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области сегодня пройдут траурные мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В годовщину трагедии в Беслане в храмах Екатеринбургской епархии прозвучит поминальный колокольный звон.

Как сообщает пресс-служба митрополии, колокольный звон в центральных храмах епархии прозвучит в 13:05 (время первого взрыва в Беслане в 2004 году). Также колокола зазвучат в одном из католических храмов. Поминальные молитвы пройдут в мусульманских религиозных организациях, в синагоге и в лютеранской церкви.

Кроме того, 3 сентября в 15:00 у мемориала Черный тюльпан на площади Советской Армии состоится торжественно-траурная церемония, посвящённая Дню памяти о жертвах терактов и сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в борьбе с терроризмом. Количество участников митинга ограничено требованиями указа губернатора. В акции примут участие руководители органов исполнительной власти, силовых структур и ведомств, а также Центрального военного округа. К ним присоединятся представители национально-культурных объединений, традиционных религиозных конфессий, общественных организаций и дипломатических миссий.

День солидарности в борьбе с терроризмом был установлен в России в 2005 году. Памятная дата связана с трагическими событиями, произошедшими в День знаний в 2004 году в школе №1 Беслана. Во время торжественной линейки террористы захватили в заложники более тысячи человек, в основном детей, их родственников и учителей. Их удерживали в заминированной школе два с половиной дня. 13:05 в северо-осетинской школе прогремел первый взрыв. В результате начавшейся спецоперации большинство заложников были освобождены, 334 человека погибли.

Напомним, по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом к свердловчанам обратился глава региона Евгений Куйвашев.