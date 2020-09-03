Право на жилище

Похозяйственная книга – сейчас единственный документ, подтверждающий, что Александр Прытков поселился в квартиру с согласия должностных лиц. Фото: из архива Александра Прыткова

В 2014 году Сергей Бидонько, в то время глава Карпинска, а ныне – вице-губернатор Свердловской области, на встрече с жителями посёлка Каквинские Печи, посвящённой ликвидации посёлка, заявил: «Мы создаём юридическую основу для того, чтобы каждый из вас, кто здесь прописан, получил благоустроенное жильё в Карпинске». Прошло шесть лет, но не все прописанные смогли переехать в городские квартиры. В редакцию «Областной газеты» обратился пенсионер Александр Иванович Прытков – по решению суда его выселяют из дома, в котором он зарегистрирован: здание будут сносить за ненадобностью.

«Разрешили. Но на словах»

«Весь наш посёлок переселили в Карпинск, меня же выселяют «в никуда», – рассказал Александр Иванович в письме. – Оказалось, что мой дом вместе со мной передали в Уральскую авиабазу. В администрации разводят руками: «Выезжай куда хочешь!» Помогите разобраться!»

Как выяснилось, эта история началась задолго до ликвидации посёлка – в 2008 году. После развода Александр Иванович остался без жилплощади. Знакомые подсказали: в Каквинских Печах есть пустующий неблагоустроенный домик 1966 года постройки, где раньше размещалось лесничество. Александр Иванович, который сам отработал в лесной отрасли больше 30 лет, обратился в Карпинский лесхоз с просьбой предоставить ему одну из двух квартир в этом доме.

Разрешение дали – в устной форме (это «Облгазете» подтвердила бывший экономист лесхоза Надежда Афанасьевна Молотилова). В поселковой администрации поставили штамп в паспорт о регистрации по новому месту жительства, а в похозяйственную книгу внесли данные о новом владельце квартиры. Это подтвердила «Облгазете» бывшая глава посёлка Татьяна Шефнер, которая занималась распределением свободных жилых помещений в посёлке. Как объяснила Татьяна Шефнер, она работала по установленному до неё порядку. Согласно ему, людям, нуждающимся в жилых помещениях, не требовалось обращаться в администрацию городского округа. Достаточно было зафиксировать факт обращения в специальной книге обращений. Если имелась свободная квартира, её предоставляли в пользование.

Уверенный, что этой процедуры более чем достаточно, Александр Иванович заселился в квартиру и начал добросовестно исполнять обязанности нанимателя жилого помещения – ремонтировать жильё, оплачивать счета за электричество. Не имея на руках ни договора социального найма, ни ордера на заселение. Как выяснится позже, ещё ряд его земляков заселили в квартиры подобным образом – без правоустанавливающих документов.

Куда пропала фамилия?

В течение последующих десяти лет претензий к пенсионеру не было. А в феврале 2018 года (спустя четыре года после принятия решения о ликвидации посёлка!) специалисты Управления коммунального хозяйства Карпинска обследовали дом и выяснили, что у пенсионера нет договора социального найма, на учёте нуждающихся в жилых помещениях он не состоит, а значит, оснований для предоставления ему этой квартиры нет. Администрация предложила мужчине добровольно освободить помещение и сняться с регистрационного учёта.

– В 2014 году Прытков А.И. не был включён в перечень граждан, планируемых к переселению, – пояснил в официальном ответе на запрос «Облгазеты» замглавы администрации Карпинска по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Олег Бурков. – В 2013–2014 годах осуществлялась работа по передаче списков зарегистрированных граждан от администрации посёлка Каквинские Печи в паспортный стол города Карпинска. При формировании перечня граждан, проживающих на территории посёлка Каквинские Печи и планируемых к переселению, сведений о нём с паспортного стола в администрацию Карпинска передано не было. Заявление о переселении из жилого помещения в связи с ликвидацией посёлка Каквинские Печи в администрацию Прытков А.И. не передавал.

Фамилию пенсионера в списке от 2014 года действительно найти не удалось – в документе, опубликованном на сайте администрации Карпинска, этой страницы просто нет. В материалах же Карпинского суда факт наличия Прыткова в списках подтверждается. В обновлённом перечне от 13 декабря 2018 года Александр Прытков тоже значится. Получается, что в мэрии всё это время не могли определиться, имеет пенсионер право на переселение или нет? И не знали, кому принадлежит этот объект?

Списать и снести

За разъяснениями «Облгазета» обратилась в МУГИСО.

«Данный объект находится в собственности Свердловской области. Право областной собственности было зарегистрировано на объект 15.10.2012 года на основании постановления правительства Свердловской области №79, – сообщается в официальном ответе ведомства за подписью исполняющего обязанности министра Сергея Зырянова. – Информация о регистрации объекта в БТИ на момент его передачи в собственность области отсутствовала, и сведениями о том, кому принадлежал объект с момента его строительства в 1966 году, министерство не располагает».

После этого спорный дом несколько раз переходил в оперативное управление от одного учреждения к другому. Сначала, после реорганизации Карпинского лесхоза, – к Лесохозяйственному производственному объединению, а в 2016 году – к его правопреемнику, Уральской базе авиационной охраны лесов.

Право оперативного управления накладывает обязанности по надлежащему содержанию имущества, но эти обязанности взял на себя жилец. В официальном ответе базы за подписью исполняющего обязанности директора учреждения Дениса Шуплецова, сообщается, что содержанием жилого дома учреждение не занимается «ввиду отсутствия денежных средств». Более того, за несколько лет объект даже не проверяли на предмет его сохранности. О том, что в доме кто-то живёт, в учреждении, оказывается, тоже не знали:

«Документы о получении в пользование Прыткова А.И. жилого помещения в объекте, а также сведения о зарегистрированных в данном помещении гражданах от предшественников и органов местного самоуправления не передавались», – отмечается в ответе.

Теперь, согласно ответу на запрос, дом собираются списывать с баланса учреждения и демонтировать. Но сначала его надо освободить.

В конце 2018 года учреждение обратилось в Карпинский городской суд с требованием обязать пенсионера освободить незаконно занимаемое жилое помещение и сняться с регистрационного учёта. Суд вынес решение в пользу учреждения, оставив, однако, без удовлетворения требование о снятии с регистрационного учёта. Судебные коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда и Седьмого кассационного суда общей юрисдикции оставили оба решения без изменений. В июле Александр Прытков направил аппелляционную жалобу в Верховный суд РФ и записался на приём к вице-губернатору Свердловской области.

«Обратитесь в уполномоченный орган»

В распоряжении «Облгазеты» есть ещё два решения Карпинского городского суда – от декабря 2018 года. Ситуации были похожие, только спорное жильё принадлежало не области, а муниципалитету. Администрация города требовала выселить и снять с регистрационного учёта жителей, которых тоже заселили в квартиры без договоров соцнайма. В обоих случаях суд встал на сторону жильцов, возложив на мэрию обязанность заключить такие договоры, а в одном из решений было указано: «Возможное нарушение должностными лицами установленного порядка оформления документов не может являться основанием для ограничения жилищных прав».

Ситуация – не единичная. Но почему только в связи с ликвидацией посёлка стало известно, что герой нашего материала и его земляки прописаны и живут в квартирах, принадлежащих городу и области, без бумаг, подтверждающих право пользования ими?

«За разъяснениями Вам необходимо обратиться в уполномоченный орган, которым регистрация была осуществлена», – порекомендовали «Облгазете» в мэрии Карпинска в ответ на этот вопрос. Но «уполномоченного органа» – администрации Каквинских Печей, к сожалению, больше нет, и обращаться, увы, не к кому.

Как сообщили в администрации города, сейчас готовятся изменения в перечень граждан, планируемых к переселению. На основании решений трёх судебных инстанций Александра Прыткова собираются исключать из этого перечня.

В администрации Карпинска предложили единственный выход из ситуации – собрать документы для признания малоимущим через суд. В этом случае пенсионера поставят в очередь на жильё – но где он при этом будет жить, неизвестно.

Вместо эпилога

В начале года карпинские СМИ сообщали, что ликвидация посёлка завершится к 1 апреля, но точка всё ещё не поставлена. По данным администрации муниципалитета на начало августа, в Каквинских Печах остаётся зарегистрировано шесть человек. Летом посёлок снова оживает: люди продолжают использовать старые дома в качестве дач.

В Свердловской области – ещё десятки деревень, которые тоже можно назвать «неперспективными», но в которых ещё остаются жители. И опыт расселения Каквинских Печей очень пригодится, если будут приниматься решения о их упразднении. Чтобы ликвидация быстро проходила не только на бумаге, но и на деле, нужна хорошая финансовая база. Нужен альтернативный план, если денег на расселение будет не хватать. А ещё нужны специалисты – не только юридически подкованные, но и готовые сотрудничать с каждым из переселенцев, чтобы благая цель не потерялась в веренице судебных тяжб.

Кстати Посёлок Каквинские Печи основан в начале XX века мастеровыми-углежогами Надеждинского металлургического завода. В советское время посёлок был самодостаточным: здесь были школа, детский сад, медпункт, магазин, клуб и пекарня. После сокращения лесозаготовительного производства жизнь в посёлке начала затухать, «подтачивать» его начала и речка Каква, поменявшая русло. 26 августа 2014 года на собрании жителей посёлка Каквинские Печи было принято решение о ликвидации посёлка – к тому времени в нём оставалось 69 человек.

После выселения пенсионера дом спишут с баланса Уральской базы авиационной охраны лесов и демонтируют: никому, кроме жильца, он давно не нужен. Фото: из архива Александра Прыткова