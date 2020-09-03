Россиянам разрешили многократно выезжать за границу для ухода за родственниками

Выезжать за рубеж без ограничений можно ради ухода за родственниками. Фото: Евгения Скачкова

В России сняли ограничение на многократное пересечение границы для некоторых категорий граждан. Выезжать за рубеж без ограничений можно ради ухода за родственниками.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, россияне, родственники которых живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. Правила распространяются в том числе на опекунов и попечителей.

В пояснительной записке отмечается, что такое решение было принято по итогам рассмотрения многочисленных обращений граждан, поступивших в Правительство.

Аналогичное послабление введено и в отношении иностранцев. Им также разрешили многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших родных, проживающих в России.

Напомним, ранее в июне Правительство РФ разрешило россиянам однократный выезд за границу ради ухода за родственниками.

Добавим, что сегодня стало известно что в России возобновляется ависообщение ещё с тремя странами — ОАЭ, Египтом и Мальдивами.