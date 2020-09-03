Выплаты по 15 тысяч рублей получили 600 пострадавших от паводка жителей Нижних Серёг

Евгений Куйвашев посетил Нижние Серги, чтобы проверить ход исполнения поручений по ликвидации последствий паводка и восстановлению инфраструктуры. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Нижние Серги, чтобы проверить ход исполнения поручений по ликвидации последствий паводка и восстановлению инфраструктуры. Стало известно, что выплаты в размере 15 тыс. рублей получили 600 жителей населённого пункта.

"Комплексная ликвидация последствий паводка, своевременное оказание помощи пострадавшим от стихии должны проходить чётко, организовано, в заданные сроки. В течение июля-августа уже многое сделано. Полностью восстановлены электро- и водоснабжение, очищены, углублены и расширены русла рек, восстановлены пешеходные мосты. Однако фронт работы по-прежнему достаточно широк", - заявил глава региона, добавив, что к началу осенне-зимнего сезона должны быть подготовлены все системы жизнеобеспечения, а дома - просушены.

Отмечается, что изначально выплаты по 15 тыс. рублей должны были получить 343 пострадавших от потопа жителя Нижних Серёг, однако позже в список претендентов на выплаты попали ещё 257 человек, имущество которых так или иначе было повреждено. Все 600 человек уже получили средства на первоочередные нужды.

Под снос определены пять частных домов - семьям, лишившимся крова, в сумме выплатили порядка 5 млн рублей. 34 пострадавших дома подлежат ремонту, на их восстановление выделено более 14 млн рублей. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в муниципалитете полностью восстановлено горячее и холодное водоснабжение, а также водоотведение. В эксплуатацию введён новый газопровод длиной 3,7 км на улице Жукова.

В Нижних Сергах завершён ремонт улично-дорожной сети и большинства мостов, четыре из которых - пешеходные. Всего на реконструкцию путепроводов было выделено 114 млн рублей. Местные жители попросили Евгения Куйвашева обратить внимание на ещё один пешеходный мост, который был полностью разрушен. Губернатор отметил, что его возведение "на скорую руку" сопряжено с рисками, поэтому необходимо подготовить проектную документацию на строительство нового моста.

Среди объектов социальной сферы сильнее всего от потопа пострадали школа №1, детский сад №65 и нижнесергинский центр дополнительного образования, однако все они были восстановлены к 1 сентября. На ремонтные работы правительство региона направило 19 млн рублей.

Напомним, в ночь на 21 июля в Нижних Сергах ввели режим ЧС из-за подтопления жилых домов после ливней. 23 июля Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении средств резервного фонда для выплат жителям Нижних Серёг, пострадавшим от паводка. В конце июля губернатор поручил завершить все восстановительные работы в муниципалитете до 15 сентября.

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