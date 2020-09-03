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3 сентября 2020, 15:14

Ярмарка выходного дня в Екатеринбурге возобновляет свою работу

ярмарка

Ярмарка выходного дня в Екатеринбурге возобновляет свою работу. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге возобновится проведение традиционных ярмарок выходного дня. Торговые палатки планируется развернуть на площади 1905 года уже 12 и 13 сентября.

Свою продукцию посетителям представят сельхозпредприятия и фермерские хозяйства со всего Урала. В одном месте можно будет найти мясные деликатесы, рыбу, молочные продукты, овощи, фрукты, сладости, а также изделия декоративно-прикладного искусства и посадочный материал (яблони, крыжовник, малина, вишня).

Кроме того, гостям предложат отведать пекарский хлеб и другие мучные изделия, приготовленные по рецептам русских и татарских пекарей, нарядные пряники, ароматный чай и многое другое, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что во время проведения ярмарки автопарковку на площади 1905 года частично закроют. Это произойдёт в 23:00 пятницы. Свою работу она возобновит в 21:00 в воскресенье. 

Горожанам, приезжающим на автомобилях, предлагают парковаться на улицах Урицкого и Володарского. Также можно воспользоваться бесплатным подземным паркингом ТЦ «Пассаж».

Ярмарка будет проходить с 08:00 до 18:00 каждые выходные вплоть до середины ноября.

Областная газета Свердловской области

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