Николай Цуканов поблагодарил «Уральские авиалинии» за возвращение пяти тысяч россиян на родину

Николай Цуканов поблагодарил Сергея Скуратова за приложенные усилия по сохранению экономической стабильности авиакомпании. Фото: пресс-служба полпредства в УрФО

Полномочный представитель Президента России в УрФО Николай Цуканов провёл рабочую встречу с генеральным директором «Уральских авиалиний» Сергеем Скуратовым. Полпред поблагодарил главу авиакомпании за успешный менеджмент во время пандемии и возвращение на родину более пяти тысяч россиян.

Как сообщает пресс-служба полпредства в УрФО, в ходе встречи Сергей Скуратов поделился результатами работы перевозчика за восемь месяцев 2020 года. Из-за мер по борьбе с пандемией COVID-19 динамичное развитие компании замедлилось: в апреле – июне «Уральские авиалинии» перевезли в 10 раз меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. Выручки сократилась в 4,5 раза.

При этом в период отсутствия пассажирских перевозок авиакомпания сумела перестроиться и сосредоточить усилия на альтернативных услугах, что позволило частично компенсировать финансовые потери. В первую очередь речь идёт о рынке грузовых авиаперевозок. Напомним, в апреле – мае под перевозку грузов было переоборудовано 12 самолётов. Это позволило выполнить 561 заказных грузовых рейса, перевезти 4 932 тыс. тонн груза. Выручка составила 1,4 млрд рублей, что в 5,9 раз выше уровня 2019 года.

Сергей Скуратов также отметил, что на время ограничительных мер Правительством России были оперативно утверждены программы мер поддержки, которые в значительной мере способствовали стабилизации экономики авиакомпании.

«В целом динамика количества перевезенных пассажиров по итогам августа 2020 года позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. В мае 2020 года были перевезены 41 670 пассажиров, в августе – уже 933 029 пассажиров. Таким образом, рост количество перевозок увеличен в 22 раза», - отметил директор генеральный директор «Уральских авиалиний».

Николай Цуканов поблагодарил Сергея Скуратова за приложенные усилия по сохранению экономической стабильности авиакомпании и отдельно отметил важность работы по вывозу россиян из-за рубежа, а также доставке расходных материалов и комплектующих для производства аппаратов ИВЛ на российских предприятиях.

«Компания стала одним из самых активных участников программы вывоза граждан с территории других стран. Вернув на Родину почти 5 тысяч соотечественников из 13 стран» - отметил полпред.

Напомним, как сообщала «Областная газета», ранее Президент России Владимир Путин наградил генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Этой награды он удостоился за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Николай Цуканов поздравил главу авиакомпании с вручением государственной награды.