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Общество
3 сентября 2020, 19:11

Список бесплатных мероприятий и скидок в сентябре-октябре для пенсионеров Свердловской области

Пенсионерка

Для пожилых людей организуют несколько мастер-классов по рукоделию, но в онлайн-формате. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области идёт традиционный Месячник пенсионера, стартовавший со Дня пенсионера. Этот праздник, который отмечается только в нашем регионе, мы проводим уже в восьмой раз. «Облгазета» собрала все интересные и бесплатные мероприятия, которые доступны для свердловских пенсионеров в начале этой осени.

Сейчас на Среднем Урале проживает более 1 350 000 пенсионеров, ветеранов войны и труда. Около 300 тысяч из них продолжают трудиться, многие ведут активную общественную жизнь, поэтому ограничения из-за пандемии коронавируса тяжело дались людям старшего возраста. Привычного большого областного праздника на День пенсионера в Свердловской области в этом году не было, не предвидится массовых торжеств и на приближающийся Международный день пожилых людей. Но в нашем регионе сделали всё возможное, чтобы скрасить осенние будни людей старшего возраста, заботясь при этом об их здоровье.

Весь сентябрь и начало октября уральские пенсионеры могут бесплатно посещать экскурсии и выставки в разных музеях Свердловской области, участвовать в мастер-классах, конкурсах и выставках, слушать интересные лекции на тему искусства, здоровья и садоводства.

Спортивных мероприятий из-за сложности соблюдения необходимой социальной дистанции в рамках Месячника пенсионера в этом году нет. Некоторые мероприятия, лекции и мастер-классы перевели в онлайн-формат, чтобы не подвергать людей пожилого возраста лишнему риску заражения новым коронавирусом, но часть Месячника пенсионера пройдёт в привычном живом, а не виртуальном формате. Однако организаторы всех очных мероприятий предупреждают: для посещения необходима предварительная запись по указанному номеру телефона, наличие пенсионного удостоверения и средств индивидуальной защиты.

Важно!

В течение всего сентября и до 5 октября пенсионеры в Свердловской области будут иметь льготы на покупки в магазинах розничных торговых сетей «Магнит», «Пятёрочка», «Кировский», «Верный», «Монетка».

Размер скидок — от 5 до 10 процентов. В каждой из сетей скидки будут предоставляться по собственной системе: либо в определённые дни недели, либо ежедневно в определённые часы. Для того чтобы пользоваться скидками, нужно будет предъявлять на кассе пенсионное удостоверение.

В министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области сообщили «Облгазете», что скидки для пенсионеров в муниципалитетах региона будут предоставлять и предприятия бытового обслуживания.

Кроме того, льготы для пенсионеров в течение месячника будут действовать и на предприятиях общественного питания. Полный список с адресами и телефонами предприятий опубликует сайт министерства АПКиПР уже на следующей неделе.

Экскурсии и выставки

Мероприятие

Дата и время

Место проведения

Телефон

Исторический музей города Полевского

9, 16, 23, 30 сентября в 12:00

г. Полевской, ул. Ильича, д. 93

(34350) 2-08-69

Дом-музей П. И. Чайковского

9, 16, 23, 30 сентября в 12:00

г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 30

(34346) 3-40-72

Пышминский музей истории земледелия и крестьянского быта

9, 16, 23, 30 сентября

пос. Пышма, пер. Комарова, д. 5

(34372) 2-19-01

Музей золота

17 сентября

г. Берёзовский, ул. Коммуны, д. 4

(34369) 4-93-47

Выставка «От модерна к русскому авангарду»

По 21 сентября

Инновационный культурный центр, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б

(343) 288-76-54

Артинский исторический музей

23 сентября

п. Арти, ул. Королёва, д. 54

(34391) 2-24-82

Мультимедийный

исторический парк «Россия - Моя история. Свердловская область» (вход на экспозицию бесплатный при предоставлении пенсионного удостоверения, экскурсионное обслуживание платное)

24 сентября

г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 49

(343) 286-25-25 доб. 5004

Посещение Музея истории и археологии Урала, лекция «Открывая Древний Египет»

30 сентября

г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 69/10

(343) 350-67-75

Музей радио им.

А. С. Попова

30 сентября

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 9

(343) 371-50-60

Посещение постоянных экспозиций и выставок Музея истории камнерезного и ювелирного искусства (без экскурсионного обслуживания,

без посещения «Изумрудной комнаты» и «Золотой кладовой»)

30 сентября, 11:00 - 17:00

г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 37

(343) 371-13-17,

(343) 371-24-62

Дом-музей генерала И.И. Федюнинского

Сентябрь

Тугулымский район, д. Гилёва, ул. Первомайская, д. 85

+7-932-32-08-508

Музей камня

Сентябрь

Инновационный культурный центр, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б

(343) 288-76-54

Музей горнозаводской цивилизации

Сентябрь

Инновационный культурный центр, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б

(343) 288-76-54

Выставка Светланы Наймушиной «1000 и одна ночь»

Сентябрь

Инновационный культурный центр, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б

(343) 288-76-54

Художественная выставка «Очарование осени»

Сентябрь

Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж), г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 22

(343) 350-22-88

Индивидуальный осмотр выставок и экспозиций Невьянского государственного историко-архитектурного музея, экскурсии по Наклонной башне Демидовых

Каждый вторник по 1 октября, 10:00 - 19:00

г. Невьянск, сквер Демидовых, д. 3а, площадь Революции, д. 2

+7 906 811-48-21,

+7 906 811-67-64

Сысертский краеведческий музей

По 1 октября

г. Сысерть, ул. Быкова, д. 56

(34374) 6-15-64

Выставка «Природа Урала в сказах

П.П. Бажова

По 1 октября

Туринский дом-музей декабристов, г. Туринск, ул. Революции, д. 11

(34349) 2-23-15,

(34349) 2-36-64

Книжная экспозиция «Читаем нашим бабушкам, читаем нашим дедушкам»

По 1 октября

Свердловская областная межнациональная библиотека, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 28

(343) 211-07-00,

(343) 243-17-05,

(343) 240-44-55

Выставка «Путешествие в кулинарию прошлого»

По 1 октября

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского,

г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 15, 1-й этаж, отдел редких книг

(343) 304–60–70

Посещение постоянных экспозиций и выставок Нижнетуринского краеведческого музея

1 октября

г. Нижняя Тура, ул. Советская, д. 2

(34342) 2-57-81

Пенсионерка
Сейчас находиться без маски можно только на небольших массовых мероприятиях на свежем воздухе. Фото: Галина Соловьёва

Концерты с реальным присутствием в залах

Мероприятие

Дата и время

Место проведения

Телефон

Концерт артистов Театра мюзикла «Любимые мелодии» (билеты со скидкой 50 процентов для пенсионеров)

 18 сентября, 18:30

Свердловская государственная детская филармония, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 36

(343) 214-98-62

Концерт артистов Театра мюзикла «Песни нашей юности» (билеты со скидкой 50 процентов для пенсионеров)

19 сентября, 18:00

Свердловская государственная детская филармония, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 36

(343) 214-98-62

Концертная программа «Вы молоды всегда»

25 сентября, 16:00

Краснотурьинский колледж искусств,

г. Краснотурьинск, бульвар Мира, д. 15б

(34384) 6-35-80

Праздничный концерт артистов Театра мюзикла (билеты со скидкой 50 процентов для пенсионеров)

26 сентября

Свердловская государственная детская филармония, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 36

(343) 214-98-62

Праздничная программа «Уральская рябинушка», приуроченная к 95-летию со дня рождения уральского композитора Евгения Родыгина

30 сентября

Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 10

(343) 257-37-82

Литературно-музыкальная программа «Песни Победы»

30 сентября, 16:00

Краснотурьинское училище искусств, г. Краснотурьинск,  бульвар Мира, д. 15б

(34384) 6-35-80

Концертная программа «Осенняя пора»

Сентябрь

Пансионат «Семь ключей», г. Екатеринбург, ул. Решётская, д. 55

(343) 323-05-66

Благотворительные концерты

Сентябрь

Комплексный центр социального обслуживания населения города Асбеста, г. Асбест, ул. Московская, д. 23

(34365) 7-66-47

Репертуарные концерты и спектакли

17 сентября - 1 октября

Академический театр музыкальной комедии,

г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 20

(343) 253-62-86,

253-62-39

Выступление хора ветеранов «Вдохновение»

1 октября

Музей золота, г. Берёзовский, ул. Коммуны, д. 4

(34369) 4-93-47

Благотворительный концерт «День музыки»

1 октября

Асбестовский колледж искусств, г. Асбест, ул. Советская, д. 10

(34365) 7-47-97

Праздничная концертная программа «Живите в радости до глубокой старости»

1 октября

Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов, г. Екатеринбург, ул. Просторная, д. 73а

(343) 218-41-36

Лекции с реальным присутствием

Мероприятие

Дата и время

Место проведения

Телефон

Тифлопутешествие «Осенины в Арамашево» (в рамках проекта «Мой зримый мир»)

5 сентября

с. Арамашево, Алапаевский  ГО

(343) 212-15-88

Музейное мероприятие «Любимые мелодии», посвящённое памяти композитора Евгения Родыгина

17 сентября

Артинский исторический музей, п. Арти, ул. Королёва, д. 54

(34391) 2-24-82

Цикл мероприятий, посвящённых дню пенсионера в Свердловской области, «Большая ремесленная мастерская»

22 сентября,

10:00, 11:00, 14:00

Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 10

(343) 257-37-82

Юридические индивидуальные консультации по пенсионному обеспечению

Сентябрь

Асбестовский колледж искусств, г. Асбест, ул. Советская, д. 10

(34365) 7-47-97

Лекции по истории Урала и России

Сентябрь

КЦСОН Ленинского района  Екатеринбурга, ул. Вайнера, д.13;  КЦСОН Кировского района  Екатеринбурга, ул. Советская, д. 51

(343) 376-36-52,

(343) 350-46-43

Образовательные мероприятияи мастер-классы в онлайн-формате

Мероприятие

Дата

Сайт

Лекция «Уральские писатели-фронтовики»

3 сентября

http://book.uraic.ru/o_biblioteke

Онлайн-презентации, мастер-классы и экскурсии в социальных сетях Музея истории камнерезного и ювелирного искусства

4, 11, 18, 25 сентября

https://vk.com/museum_mikji https://www.facebook.com/groups /museum.mikji/

Лекция «Знаменитые художники-долгожители: правила жизни»

7 сентября

http://book.uraic.ru/o_biblioteke

Тематическое мероприятие - «Куприн. Судьба и творчество»

7 сентября

Ссылка на трансляцию на сайте: https://ikc66.ru/

и в социальных сетях:

https://ok.ru/ikc66,

https://vk.com/ikc66,

https://www.facebook.com/ikc66/,

https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/

Тематическое мероприятие - «Роберт Иванович Рождественский»

8 сентября

Ссылка на трансляцию на сайте: https://ikc66.ru/

и в социальных сетях:

https://ok.ru/ikc66,

https://vk.com/ikc66,

https://www.facebook.com/ikc66/,

https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/

Лекция «Аптечная азбука. О лекарственных формах и их эффективности»

9 сентября

http://book.uraic.ru/o_biblioteke

Тематическое мероприятие - «Чехов: человек театр»

11 сентября

Ссылка на трансляцию на сайте: https://ikc66.ru/

и в социальных сетях:

https://ok.ru/ikc66,

https://vk.com/ikc66,

https://www.facebook.com/ikc66/,

https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/

Лекция «Зеркало, зеркало на стене: литературные отражения русских писателей в жизни и творчестве»

12 сентября

http://book.uraic.ru/o_biblioteke

Лекция на тему «Эмоциональный интеллект 55+»

16 сентября

https://zabota055.msp.midural.ru/

Мастер-класс по изготовлению открытки для бабушки и дедушки

16 сентября

Ссылка на трансляцию на сайте: https://ikc66.ru/

и в социальных сетях:

https://ok.ru/ikc66, https://vk.com/ikc66,

https://www.facebook.com/ikc66/,

https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/

Квест «Город в лицах» (игра на знание исторических личностей, ранее проживавших в Екатеринбурге, и связанных с ними мест)

17 сентября

https://zabota060.msp.midural.ru/

Мастер-класс по созданию электронной поздравительной открытки ко Дню пожилого человека

18 сентября

Ссылка на трансляцию на сайте: https://ikc66.ru/

и в социальных сетях:

https://ok.ru/ikc66, https://vk.com/ikc66,

https://www.facebook.com/ikc66/,

https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/

Мастер-класс «Интерьерный декор»

20, 27 сентября

Ссылка на трансляцию на сайте: https://ikc66.ru/

и в социальных сетях:

https://ok.ru/ikc66, https://vk.com/ikc66,

https://www.facebook.com/ikc66/,

https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/

Игра «Угадай мелодию» - «Песни о главном»

24 сентября

https://ikc66.ru/

Тематическое мероприятие - «Особенности народных промыслов»

25 сентября

Ссылка на трансляцию на сайте: https://ikc66.ru/

и в социальных сетях:

https://ok.ru/ikc66,

https://vk.com/ikc66,

https://www.facebook.com/ikc66/,

https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/

Онлайн-лекции «Экологичный образ жизни»

Сентябрь

https://zabota056.msp.midural.ru/

Культурные мероприятия в онлайн-формате

Мероприятие

Дата и время

Сайт

Онлайн-фестиваль песенного творчества «На завалинке» (видеовыступления коллективов и индивидуальных исполнителей русских народных песен)

7 сентября

https://zabota133.msp.midural.ru/

Виртуальный концерт Народного коллектива хора русской песни «Уралмашевка»

11 сентября, 11:00

http://sgodnt.ru/media/online-tv/

Областной фестиваль художественного слова «Всему начало здесь, в краю моём родном» (к 150-летию И.А. Бунина)

29 сентября

платформа ZOOM (Свердловская областная специальная библиотека для слепых)

Праздничная онлайн программа

«Эхо советского кино»

30 сентября, 12:00

https://www.youtube.com/c/Инновационныйкультурныйцентр/featured

https://ok.ru/ikc66

https://www.facebook.com/kinoikc/

https://vk.com/ikc66

Кукольный спектакль «Как Прокофий Демидов дочь замуж выдавал»

Сентябрь

https://xn--b1afbhegcduec2c4a3jxb.xn--p1ai/

Онлайн-флешмоб «Всё получится!»

Сентябрь

https://zabota037.msp.midural.ru/

https://ok.ru/kcsonart

https://vk.com/kcson_art

Танцевальный видеофлешмоб «Зажигай»

Сентябрь

https://zabota037.msp.midural.ru/

Онлайн-поздравления в стихах и прозе (флешмоб с созданием видеоматериала)

Сентябрь

https://zabota077.msp.midural.ru/

Трансляции гала-концертов Областного фестиваля творчества пожилых людей Свердловской области «Осеннее очарование» (архивы прошлых лет)

Сентябрь

http://sgodnt.ru/media/online-tv/

Творческий литературный онлайн-конкурс «Осени чарующие звуки» (отправка видео своих творческих номеров посредством мессенджеров)

Сентябрь

https://zabota049.msp.midural.ru/

Областной фотоконкурс «От всей души с поклоном и любовью!..»

2 октября

http://sgodnt.ru/

Выставка детских рисунков «Бабушка, дедушка, я - лучшие друзья»

Октябрь

https://zabota073.msp.midural.ru/

Садоводство и сельское хозяйство

Мероприятие

Дата и время

Место проведения

Лекция «Подготовка к садово-огородному сезону»

14 сентября

http://book.uraic.ru/o_biblioteke

Научно-популярная лекция «Всё о цветах»

15 сентября,

15:00

Инновационный культурный центр,

г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б, 6-й этаж, общественный центр

Тематическое мероприятие «Овощные посиделки»

27 сентября

Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян, МО Алапаевское, с. Коптелово, ул. Красных Орлов, д. 29

Ярмарки сельскохозяйственной продукции с предоставлением мест пенсионерам для продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной на личных подсобных хозяйствах

Сентябрь

Площадки в соответствии с Планом организации ярмарок в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области

Ярмарка
В сентябре будут работать и сельскохозяйственные ярмарки, где пенсионеры смогут приобрести саженцы и сельхозпродукцию. Фото: Павел Ворожцов

Выставки авторов старшего поколения

Мероприятие

Дата и время

Место проведения / сайт

Фотоконкурс «Моя бабушка - рукодельница»

14-25 сентября

http://smhk66.ru/

https://vk.com/smhk_ekaterinburg

Онлайн-конкурс творческих работ «Моё карантинное лето»

25 сентября

https://msp.midural.ru/

Онлайн-выставка декоративно-прикладного творчества «Дары осени» (отправка фото своих поделок посредством мессенджеров)

Сентябрь

https://zabota049.msp.midural.ru/

Выставка «Семья - начало всех времён» (семейные фотографии)

Сентябрь

https://zabota073.msp.midural.ru/

Выставка рукоделия «Рукам работа - душе праздник»

Сентябрь

https://zabota073.msp.midural.ru/

Акция «Подари улыбку» (отправление символических подарков или открыток, сделанных своими руками)

Сентябрь

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Лювена»,

г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/13

Арт-мастерская «Пейзаж «Золотая осень»

1 октября

https://ikc66.ru/

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №163 от 04.09.2020 под заголовокм "Предъявите удостоверение"

Сюжет

«Старшее поколение»
Об активной жизни людей предпенсионного и пенсионного возраста.

Областная газета Свердловской области
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