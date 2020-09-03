Список бесплатных мероприятий и скидок в сентябре-октябре для пенсионеров Свердловской области

Для пожилых людей организуют несколько мастер-классов по рукоделию, но в онлайн-формате. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области идёт традиционный Месячник пенсионера, стартовавший со Дня пенсионера. Этот праздник, который отмечается только в нашем регионе, мы проводим уже в восьмой раз. «Облгазета» собрала все интересные и бесплатные мероприятия, которые доступны для свердловских пенсионеров в начале этой осени.

Сейчас на Среднем Урале проживает более 1 350 000 пенсионеров, ветеранов войны и труда. Около 300 тысяч из них продолжают трудиться, многие ведут активную общественную жизнь, поэтому ограничения из-за пандемии коронавируса тяжело дались людям старшего возраста. Привычного большого областного праздника на День пенсионера в Свердловской области в этом году не было, не предвидится массовых торжеств и на приближающийся Международный день пожилых людей. Но в нашем регионе сделали всё возможное, чтобы скрасить осенние будни людей старшего возраста, заботясь при этом об их здоровье.

Весь сентябрь и начало октября уральские пенсионеры могут бесплатно посещать экскурсии и выставки в разных музеях Свердловской области, участвовать в мастер-классах, конкурсах и выставках, слушать интересные лекции на тему искусства, здоровья и садоводства.

Спортивных мероприятий из-за сложности соблюдения необходимой социальной дистанции в рамках Месячника пенсионера в этом году нет. Некоторые мероприятия, лекции и мастер-классы перевели в онлайн-формат, чтобы не подвергать людей пожилого возраста лишнему риску заражения новым коронавирусом, но часть Месячника пенсионера пройдёт в привычном живом, а не виртуальном формате. Однако организаторы всех очных мероприятий предупреждают: для посещения необходима предварительная запись по указанному номеру телефона, наличие пенсионного удостоверения и средств индивидуальной защиты.

Важно! В течение всего сентября и до 5 октября пенсионеры в Свердловской области будут иметь льготы на покупки в магазинах розничных торговых сетей «Магнит», «Пятёрочка», «Кировский», «Верный», «Монетка». Размер скидок — от 5 до 10 процентов. В каждой из сетей скидки будут предоставляться по собственной системе: либо в определённые дни недели, либо ежедневно в определённые часы. Для того чтобы пользоваться скидками, нужно будет предъявлять на кассе пенсионное удостоверение. В министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области сообщили «Облгазете», что скидки для пенсионеров в муниципалитетах региона будут предоставлять и предприятия бытового обслуживания. Кроме того, льготы для пенсионеров в течение месячника будут действовать и на предприятиях общественного питания. Полный список с адресами и телефонами предприятий опубликует сайт министерства АПКиПР уже на следующей неделе.

Экскурсии и выставки

Мероприятие Дата и время Место проведения Телефон Исторический музей города Полевского 9, 16, 23, 30 сентября в 12:00 г. Полевской, ул. Ильича, д. 93 (34350) 2-08-69 Дом-музей П. И. Чайковского 9, 16, 23, 30 сентября в 12:00 г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 30 (34346) 3-40-72 Пышминский музей истории земледелия и крестьянского быта 9, 16, 23, 30 сентября пос. Пышма, пер. Комарова, д. 5 (34372) 2-19-01 Музей золота 17 сентября г. Берёзовский, ул. Коммуны, д. 4 (34369) 4-93-47 Выставка «От модерна к русскому авангарду» По 21 сентября Инновационный культурный центр, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б (343) 288-76-54 Артинский исторический музей 23 сентября п. Арти, ул. Королёва, д. 54 (34391) 2-24-82 Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история. Свердловская область» (вход на экспозицию бесплатный при предоставлении пенсионного удостоверения, экскурсионное обслуживание платное) 24 сентября г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 49 (343) 286-25-25 доб. 5004 Посещение Музея истории и археологии Урала, лекция «Открывая Древний Египет» 30 сентября г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 69/10 (343) 350-67-75 Музей радио им. А. С. Попова 30 сентября г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 9 (343) 371-50-60 Посещение постоянных экспозиций и выставок Музея истории камнерезного и ювелирного искусства (без экскурсионного обслуживания, без посещения «Изумрудной комнаты» и «Золотой кладовой») 30 сентября, 11:00 - 17:00 г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 37 (343) 371-13-17, (343) 371-24-62 Дом-музей генерала И.И. Федюнинского Сентябрь Тугулымский район, д. Гилёва, ул. Первомайская, д. 85 +7-932-32-08-508 Музей камня Сентябрь Инновационный культурный центр, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б (343) 288-76-54 Музей горнозаводской цивилизации Сентябрь Инновационный культурный центр, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б (343) 288-76-54 Выставка Светланы Наймушиной «1000 и одна ночь» Сентябрь Инновационный культурный центр, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б (343) 288-76-54 Художественная выставка «Очарование осени» Сентябрь Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж), г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 22 (343) 350-22-88 Индивидуальный осмотр выставок и экспозиций Невьянского государственного историко-архитектурного музея, экскурсии по Наклонной башне Демидовых Каждый вторник по 1 октября, 10:00 - 19:00 г. Невьянск, сквер Демидовых, д. 3а, площадь Революции, д. 2 +7 906 811-48-21, +7 906 811-67-64 Сысертский краеведческий музей По 1 октября г. Сысерть, ул. Быкова, д. 56 (34374) 6-15-64 Выставка «Природа Урала в сказах П.П. Бажова По 1 октября Туринский дом-музей декабристов, г. Туринск, ул. Революции, д. 11 (34349) 2-23-15, (34349) 2-36-64 Книжная экспозиция «Читаем нашим бабушкам, читаем нашим дедушкам» По 1 октября Свердловская областная межнациональная библиотека, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 28 (343) 211-07-00, (343) 243-17-05, (343) 240-44-55 Выставка «Путешествие в кулинарию прошлого» По 1 октября Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 15, 1-й этаж, отдел редких книг (343) 304–60–70 Посещение постоянных экспозиций и выставок Нижнетуринского краеведческого музея 1 октября г. Нижняя Тура, ул. Советская, д. 2 (34342) 2-57-81

Сейчас находиться без маски можно только на небольших массовых мероприятиях на свежем воздухе. Фото: Галина Соловьёва

Концерты с реальным присутствием в залах

Мероприятие Дата и время Место проведения Телефон Концерт артистов Театра мюзикла «Любимые мелодии» (билеты со скидкой 50 процентов для пенсионеров) 18 сентября, 18:30 Свердловская государственная детская филармония, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 36 (343) 214-98-62 Концерт артистов Театра мюзикла «Песни нашей юности» (билеты со скидкой 50 процентов для пенсионеров) 19 сентября, 18:00 Свердловская государственная детская филармония, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 36 (343) 214-98-62 Концертная программа «Вы молоды всегда» 25 сентября, 16:00 Краснотурьинский колледж искусств, г. Краснотурьинск, бульвар Мира, д. 15б (34384) 6-35-80 Праздничный концерт артистов Театра мюзикла (билеты со скидкой 50 процентов для пенсионеров) 26 сентября Свердловская государственная детская филармония, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 36 (343) 214-98-62 Праздничная программа «Уральская рябинушка», приуроченная к 95-летию со дня рождения уральского композитора Евгения Родыгина 30 сентября Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 10 (343) 257-37-82 Литературно-музыкальная программа «Песни Победы» 30 сентября, 16:00 Краснотурьинское училище искусств, г. Краснотурьинск, бульвар Мира, д. 15б (34384) 6-35-80 Концертная программа «Осенняя пора» Сентябрь Пансионат «Семь ключей», г. Екатеринбург, ул. Решётская, д. 55 (343) 323-05-66 Благотворительные концерты Сентябрь Комплексный центр социального обслуживания населения города Асбеста, г. Асбест, ул. Московская, д. 23 (34365) 7-66-47 Репертуарные концерты и спектакли 17 сентября - 1 октября Академический театр музыкальной комедии, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 20 (343) 253-62-86, 253-62-39 Выступление хора ветеранов «Вдохновение» 1 октября Музей золота, г. Берёзовский, ул. Коммуны, д. 4 (34369) 4-93-47 Благотворительный концерт «День музыки» 1 октября Асбестовский колледж искусств, г. Асбест, ул. Советская, д. 10 (34365) 7-47-97 Праздничная концертная программа «Живите в радости до глубокой старости» 1 октября Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов, г. Екатеринбург, ул. Просторная, д. 73а (343) 218-41-36

Лекции с реальным присутствием

Мероприятие Дата и время Место проведения Телефон Тифлопутешествие «Осенины в Арамашево» (в рамках проекта «Мой зримый мир») 5 сентября с. Арамашево, Алапаевский ГО (343) 212-15-88 Музейное мероприятие «Любимые мелодии», посвящённое памяти композитора Евгения Родыгина 17 сентября Артинский исторический музей, п. Арти, ул. Королёва, д. 54 (34391) 2-24-82 Цикл мероприятий, посвящённых дню пенсионера в Свердловской области, «Большая ремесленная мастерская» 22 сентября, 10:00, 11:00, 14:00 Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 10 (343) 257-37-82 Юридические индивидуальные консультации по пенсионному обеспечению Сентябрь Асбестовский колледж искусств, г. Асбест, ул. Советская, д. 10 (34365) 7-47-97 Лекции по истории Урала и России Сентябрь КЦСОН Ленинского района Екатеринбурга, ул. Вайнера, д.13; КЦСОН Кировского района Екатеринбурга, ул. Советская, д. 51 (343) 376-36-52, (343) 350-46-43

Образовательные мероприятияи мастер-классы в онлайн-формате

Мероприятие Дата Сайт Лекция «Уральские писатели-фронтовики» 3 сентября http://book.uraic.ru/o_biblioteke Онлайн-презентации, мастер-классы и экскурсии в социальных сетях Музея истории камнерезного и ювелирного искусства 4, 11, 18, 25 сентября https://vk.com/museum_mikji https://www.facebook.com/groups /museum.mikji/ Лекция «Знаменитые художники-долгожители: правила жизни» 7 сентября http://book.uraic.ru/o_biblioteke Тематическое мероприятие - «Куприн. Судьба и творчество» 7 сентября Ссылка на трансляцию на сайте: https://ikc66.ru/ и в социальных сетях: https://ok.ru/ikc66 , https://vk.com/ikc66 , https://www.facebook.com/ikc66/ , https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/ Тематическое мероприятие - «Роберт Иванович Рождественский» 8 сентября Ссылка на трансляцию на сайте: https://ikc66.ru/ и в социальных сетях: https://ok.ru/ikc66 , https://vk.com/ikc66 , https://www.facebook.com/ikc66/ , https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/ Лекция «Аптечная азбука. О лекарственных формах и их эффективности» 9 сентября http://book.uraic.ru/o_biblioteke Тематическое мероприятие - «Чехов: человек театр» 11 сентября Ссылка на трансляцию на сайте: https://ikc66.ru/ и в социальных сетях: https://ok.ru/ikc66 , https://vk.com/ikc66 , https://www.facebook.com/ikc66/ , https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/ Лекция «Зеркало, зеркало на стене: литературные отражения русских писателей в жизни и творчестве» 12 сентября http://book.uraic.ru/o_biblioteke Лекция на тему «Эмоциональный интеллект 55+» 16 сентября https://zabota055.msp.midural.ru/ Мастер-класс по изготовлению открытки для бабушки и дедушки 16 сентября Ссылка на трансляцию на сайте: https://ikc66.ru/ и в социальных сетях: https://ok.ru/ikc66 , https://vk.com/ikc66 , https://www.facebook.com/ikc66/ , https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/ Квест «Город в лицах» (игра на знание исторических личностей, ранее проживавших в Екатеринбурге, и связанных с ними мест) 17 сентября https://zabota060.msp.midural.ru/ Мастер-класс по созданию электронной поздравительной открытки ко Дню пожилого человека 18 сентября Ссылка на трансляцию на сайте: https://ikc66.ru/ и в социальных сетях: https://ok.ru/ikc66 , https://vk.com/ikc66 , https://www.facebook.com/ikc66/ , https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/ Мастер-класс «Интерьерный декор» 20, 27 сентября Ссылка на трансляцию на сайте: https://ikc66.ru/ и в социальных сетях: https://ok.ru/ikc66 , https://vk.com/ikc66 , https://www.facebook.com/ikc66/ , https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/ Игра «Угадай мелодию» - «Песни о главном» 24 сентября https://ikc66.ru/ Тематическое мероприятие - «Особенности народных промыслов» 25 сентября Ссылка на трансляцию на сайте: https://ikc66.ru/ и в социальных сетях: https://ok.ru/ikc66 , https://vk.com/ikc66 , https://www.facebook.com/ikc66/ , https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/ Онлайн-лекции «Экологичный образ жизни» Сентябрь https://zabota056.msp.midural.ru/

Культурные мероприятия в онлайн-формате

Мероприятие Дата и время Сайт Онлайн-фестиваль песенного творчества «На завалинке» (видеовыступления коллективов и индивидуальных исполнителей русских народных песен) 7 сентября https://zabota133.msp.midural.ru/ Виртуальный концерт Народного коллектива хора русской песни «Уралмашевка» 11 сентября, 11:00 http://sgodnt.ru/media/online-tv/ Областной фестиваль художественного слова «Всему начало здесь, в краю моём родном» (к 150-летию И.А. Бунина) 29 сентября платформа ZOOM (Свердловская областная специальная библиотека для слепых) Праздничная онлайн программа «Эхо советского кино» 30 сентября, 12:00 https://www.youtube.com/c/Инновационныйкультурныйцентр/featured https://ok.ru/ikc66 https://www.facebook.com/kinoikc/ https://vk.com/ikc66 Кукольный спектакль «Как Прокофий Демидов дочь замуж выдавал» Сентябрь https://xn--b1afbhegcduec2c4a3jxb.xn--p1ai/ Онлайн-флешмоб «Всё получится!» Сентябрь https://zabota037.msp.midural.ru/ https://ok.ru/kcsonart https://vk.com/kcson_art Танцевальный видеофлешмоб «Зажигай» Сентябрь https://zabota037.msp.midural.ru/ Онлайн-поздравления в стихах и прозе (флешмоб с созданием видеоматериала) Сентябрь https://zabota077.msp.midural.ru/ Трансляции гала-концертов Областного фестиваля творчества пожилых людей Свердловской области «Осеннее очарование» (архивы прошлых лет) Сентябрь http://sgodnt.ru/media/online-tv/ Творческий литературный онлайн-конкурс «Осени чарующие звуки» (отправка видео своих творческих номеров посредством мессенджеров) Сентябрь https://zabota049.msp.midural.ru/ Областной фотоконкурс «От всей души с поклоном и любовью!..» 2 октября http://sgodnt.ru/ Выставка детских рисунков «Бабушка, дедушка, я - лучшие друзья» Октябрь https://zabota073.msp.midural.ru/

Садоводство и сельское хозяйство

Мероприятие Дата и время Место проведения Лекция «Подготовка к садово-огородному сезону» 14 сентября http://book.uraic.ru/o_biblioteke Научно-популярная лекция «Всё о цветах» 15 сентября, 15:00 Инновационный культурный центр, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б, 6-й этаж, общественный центр Тематическое мероприятие «Овощные посиделки» 27 сентября Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян, МО Алапаевское, с. Коптелово, ул. Красных Орлов, д. 29 Ярмарки сельскохозяйственной продукции с предоставлением мест пенсионерам для продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной на личных подсобных хозяйствах Сентябрь Площадки в соответствии с Планом организации ярмарок в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области

В сентябре будут работать и сельскохозяйственные ярмарки, где пенсионеры смогут приобрести саженцы и сельхозпродукцию. Фото: Павел Ворожцов

Выставки авторов старшего поколения

Мероприятие Дата и время Место проведения / сайт Фотоконкурс «Моя бабушка - рукодельница» 14-25 сентября http://smhk66.ru/ https://vk.com/smhk_ekaterinburg Онлайн-конкурс творческих работ «Моё карантинное лето» 25 сентября https://msp.midural.ru/ Онлайн-выставка декоративно-прикладного творчества «Дары осени» (отправка фото своих поделок посредством мессенджеров) Сентябрь https://zabota049.msp.midural.ru/ Выставка «Семья - начало всех времён» (семейные фотографии) Сентябрь https://zabota073.msp.midural.ru/ Выставка рукоделия «Рукам работа - душе праздник» Сентябрь https://zabota073.msp.midural.ru/ Акция «Подари улыбку» (отправление символических подарков или открыток, сделанных своими руками) Сентябрь Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Лювена», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/13 Арт-мастерская «Пейзаж «Золотая осень» 1 октября https://ikc66.ru/

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Опубликовано в №163 от 04.09.2020 под заголовокм "Предъявите удостоверение"