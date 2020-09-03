Список бесплатных мероприятий и скидок в сентябре-октябре для пенсионеров Свердловской области

В Свердловской области идёт традиционный Месячник пенсионера, стартовавший со Дня пенсионера. Этот праздник, который отмечается только в нашем регионе, мы проводим уже в восьмой раз. «Облгазета» собрала все интересные и бесплатные мероприятия, которые доступны для свердловских пенсионеров в начале этой осени.
Сейчас на Среднем Урале проживает более 1 350 000 пенсионеров, ветеранов войны и труда. Около 300 тысяч из них продолжают трудиться, многие ведут активную общественную жизнь, поэтому ограничения из-за пандемии коронавируса тяжело дались людям старшего возраста. Привычного большого областного праздника на День пенсионера в Свердловской области в этом году не было, не предвидится массовых торжеств и на приближающийся Международный день пожилых людей. Но в нашем регионе сделали всё возможное, чтобы скрасить осенние будни людей старшего возраста, заботясь при этом об их здоровье.
Весь сентябрь и начало октября уральские пенсионеры могут бесплатно посещать экскурсии и выставки в разных музеях Свердловской области, участвовать в мастер-классах, конкурсах и выставках, слушать интересные лекции на тему искусства, здоровья и садоводства.
Спортивных мероприятий из-за сложности соблюдения необходимой социальной дистанции в рамках Месячника пенсионера в этом году нет. Некоторые мероприятия, лекции и мастер-классы перевели в онлайн-формат, чтобы не подвергать людей пожилого возраста лишнему риску заражения новым коронавирусом, но часть Месячника пенсионера пройдёт в привычном живом, а не виртуальном формате. Однако организаторы всех очных мероприятий предупреждают: для посещения необходима предварительная запись по указанному номеру телефона, наличие пенсионного удостоверения и средств индивидуальной защиты.
Важно!
В течение всего сентября и до 5 октября пенсионеры в Свердловской области будут иметь льготы на покупки в магазинах розничных торговых сетей «Магнит», «Пятёрочка», «Кировский», «Верный», «Монетка».
Размер скидок — от 5 до 10 процентов. В каждой из сетей скидки будут предоставляться по собственной системе: либо в определённые дни недели, либо ежедневно в определённые часы. Для того чтобы пользоваться скидками, нужно будет предъявлять на кассе пенсионное удостоверение.
В министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области сообщили «Облгазете», что скидки для пенсионеров в муниципалитетах региона будут предоставлять и предприятия бытового обслуживания.
Кроме того, льготы для пенсионеров в течение месячника будут действовать и на предприятиях общественного питания. Полный список с адресами и телефонами предприятий опубликует сайт министерства АПКиПР уже на следующей неделе.
Экскурсии и выставки
Мероприятие
Дата и время
Место проведения
Телефон
Исторический музей города Полевского
9, 16, 23, 30 сентября в 12:00
г. Полевской, ул. Ильича, д. 93
(34350) 2-08-69
Дом-музей П. И. Чайковского
9, 16, 23, 30 сентября в 12:00
г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 30
(34346) 3-40-72
Пышминский музей истории земледелия и крестьянского быта
9, 16, 23, 30 сентября
пос. Пышма, пер. Комарова, д. 5
(34372) 2-19-01
Музей золота
17 сентября
г. Берёзовский, ул. Коммуны, д. 4
(34369) 4-93-47
Выставка «От модерна к русскому авангарду»
По 21 сентября
Инновационный культурный центр, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б
(343) 288-76-54
Артинский исторический музей
23 сентября
п. Арти, ул. Королёва, д. 54
(34391) 2-24-82
Мультимедийный
исторический парк «Россия - Моя история. Свердловская область» (вход на экспозицию бесплатный при предоставлении пенсионного удостоверения, экскурсионное обслуживание платное)
24 сентября
г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 49
(343) 286-25-25 доб. 5004
Посещение Музея истории и археологии Урала, лекция «Открывая Древний Египет»
30 сентября
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 69/10
(343) 350-67-75
Музей радио им.
А. С. Попова
30 сентября
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 9
(343) 371-50-60
Посещение постоянных экспозиций и выставок Музея истории камнерезного и ювелирного искусства (без экскурсионного обслуживания,
без посещения «Изумрудной комнаты» и «Золотой кладовой»)
30 сентября, 11:00 - 17:00
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 37
(343) 371-13-17,
(343) 371-24-62
Дом-музей генерала И.И. Федюнинского
Сентябрь
Тугулымский район, д. Гилёва, ул. Первомайская, д. 85
+7-932-32-08-508
Музей камня
Сентябрь
Инновационный культурный центр, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б
(343) 288-76-54
Музей горнозаводской цивилизации
Сентябрь
Инновационный культурный центр, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б
(343) 288-76-54
Выставка Светланы Наймушиной «1000 и одна ночь»
Сентябрь
Инновационный культурный центр, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б
(343) 288-76-54
Художественная выставка «Очарование осени»
Сентябрь
Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж), г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 22
(343) 350-22-88
Индивидуальный осмотр выставок и экспозиций Невьянского государственного историко-архитектурного музея, экскурсии по Наклонной башне Демидовых
Каждый вторник по 1 октября, 10:00 - 19:00
г. Невьянск, сквер Демидовых, д. 3а, площадь Революции, д. 2
+7 906 811-48-21,
+7 906 811-67-64
Сысертский краеведческий музей
По 1 октября
г. Сысерть, ул. Быкова, д. 56
(34374) 6-15-64
Выставка «Природа Урала в сказах
П.П. Бажова
По 1 октября
Туринский дом-музей декабристов, г. Туринск, ул. Революции, д. 11
(34349) 2-23-15,
(34349) 2-36-64
Книжная экспозиция «Читаем нашим бабушкам, читаем нашим дедушкам»
По 1 октября
Свердловская областная межнациональная библиотека, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 28
(343) 211-07-00,
(343) 243-17-05,
(343) 240-44-55
Выставка «Путешествие в кулинарию прошлого»
По 1 октября
Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского,
г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 15, 1-й этаж, отдел редких книг
(343) 304–60–70
Посещение постоянных экспозиций и выставок Нижнетуринского краеведческого музея
1 октября
г. Нижняя Тура, ул. Советская, д. 2
(34342) 2-57-81
Концерты с реальным присутствием в залах
Мероприятие
Дата и время
Место проведения
Телефон
Концерт артистов Театра мюзикла «Любимые мелодии» (билеты со скидкой 50 процентов для пенсионеров)
18 сентября, 18:30
Свердловская государственная детская филармония, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 36
(343) 214-98-62
Концерт артистов Театра мюзикла «Песни нашей юности» (билеты со скидкой 50 процентов для пенсионеров)
19 сентября, 18:00
Свердловская государственная детская филармония, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 36
(343) 214-98-62
Концертная программа «Вы молоды всегда»
25 сентября, 16:00
Краснотурьинский колледж искусств,
г. Краснотурьинск, бульвар Мира, д. 15б
(34384) 6-35-80
Праздничный концерт артистов Театра мюзикла (билеты со скидкой 50 процентов для пенсионеров)
26 сентября
Свердловская государственная детская филармония, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 36
(343) 214-98-62
Праздничная программа «Уральская рябинушка», приуроченная к 95-летию со дня рождения уральского композитора Евгения Родыгина
30 сентября
Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 10
(343) 257-37-82
Литературно-музыкальная программа «Песни Победы»
30 сентября, 16:00
Краснотурьинское училище искусств, г. Краснотурьинск, бульвар Мира, д. 15б
(34384) 6-35-80
Концертная программа «Осенняя пора»
Сентябрь
Пансионат «Семь ключей», г. Екатеринбург, ул. Решётская, д. 55
(343) 323-05-66
Благотворительные концерты
Сентябрь
Комплексный центр социального обслуживания населения города Асбеста, г. Асбест, ул. Московская, д. 23
(34365) 7-66-47
Репертуарные концерты и спектакли
17 сентября - 1 октября
Академический театр музыкальной комедии,
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 20
(343) 253-62-86,
253-62-39
Выступление хора ветеранов «Вдохновение»
1 октября
Музей золота, г. Берёзовский, ул. Коммуны, д. 4
(34369) 4-93-47
Благотворительный концерт «День музыки»
1 октября
Асбестовский колледж искусств, г. Асбест, ул. Советская, д. 10
(34365) 7-47-97
Праздничная концертная программа «Живите в радости до глубокой старости»
1 октября
Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов, г. Екатеринбург, ул. Просторная, д. 73а
(343) 218-41-36
Лекции с реальным присутствием
Мероприятие
Дата и время
Место проведения
Телефон
Тифлопутешествие «Осенины в Арамашево» (в рамках проекта «Мой зримый мир»)
5 сентября
с. Арамашево, Алапаевский ГО
(343) 212-15-88
Музейное мероприятие «Любимые мелодии», посвящённое памяти композитора Евгения Родыгина
17 сентября
Артинский исторический музей, п. Арти, ул. Королёва, д. 54
(34391) 2-24-82
Цикл мероприятий, посвящённых дню пенсионера в Свердловской области, «Большая ремесленная мастерская»
22 сентября,
10:00, 11:00, 14:00
Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 10
(343) 257-37-82
Юридические индивидуальные консультации по пенсионному обеспечению
Сентябрь
Асбестовский колледж искусств, г. Асбест, ул. Советская, д. 10
(34365) 7-47-97
Лекции по истории Урала и России
Сентябрь
КЦСОН Ленинского района Екатеринбурга, ул. Вайнера, д.13; КЦСОН Кировского района Екатеринбурга, ул. Советская, д. 51
(343) 376-36-52,
(343) 350-46-43
Образовательные мероприятияи мастер-классы в онлайн-формате
Мероприятие
Дата
Сайт
Лекция «Уральские писатели-фронтовики»
3 сентября
Онлайн-презентации, мастер-классы и экскурсии в социальных сетях Музея истории камнерезного и ювелирного искусства
4, 11, 18, 25 сентября
https://vk.com/museum_mikji https://www.facebook.com/groups /museum.mikji/
Лекция «Знаменитые художники-долгожители: правила жизни»
7 сентября
Тематическое мероприятие - «Куприн. Судьба и творчество»
7 сентября
Ссылка на трансляцию на сайте: https://ikc66.ru/
и в социальных сетях:
https://www.facebook.com/ikc66/,
https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/
Тематическое мероприятие - «Роберт Иванович Рождественский»
8 сентября
Ссылка на трансляцию на сайте: https://ikc66.ru/
и в социальных сетях:
https://www.facebook.com/ikc66/,
https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/
Лекция «Аптечная азбука. О лекарственных формах и их эффективности»
9 сентября
Тематическое мероприятие - «Чехов: человек театр»
11 сентября
Ссылка на трансляцию на сайте: https://ikc66.ru/
и в социальных сетях:
https://www.facebook.com/ikc66/,
https://www.instagram.com/ikc_pervouralsk/
Лекция «Зеркало, зеркало на стене: литературные отражения русских писателей в жизни и творчестве»
12 сентября
Лекция на тему «Эмоциональный интеллект 55+»
16 сентября
Мастер-класс по изготовлению открытки для бабушки и дедушки
16 сентября
Ссылка на трансляцию на сайте: https://ikc66.ru/
и в социальных сетях:
https://ok.ru/ikc66, https://vk.com/ikc66,
https://www.facebook.com/ikc66/,
Квест «Город в лицах» (игра на знание исторических личностей, ранее проживавших в Екатеринбурге, и связанных с ними мест)
17 сентября
https://zabota060.msp.midural.ru/
Мастер-класс по созданию электронной поздравительной открытки ко Дню пожилого человека
18 сентября
Ссылка на трансляцию на сайте: https://ikc66.ru/
и в социальных сетях:
https://ok.ru/ikc66, https://vk.com/ikc66,
https://www.facebook.com/ikc66/,
Мастер-класс «Интерьерный декор»
20, 27 сентября
Ссылка на трансляцию на сайте: https://ikc66.ru/
и в социальных сетях:
https://ok.ru/ikc66, https://vk.com/ikc66,
https://www.facebook.com/ikc66/,
Игра «Угадай мелодию» - «Песни о главном»
24 сентября
Тематическое мероприятие - «Особенности народных промыслов»
25 сентября
Ссылка на трансляцию на сайте: https://ikc66.ru/
и в социальных сетях:
https://www.facebook.com/ikc66/,
Онлайн-лекции «Экологичный образ жизни»
Сентябрь
Культурные мероприятия в онлайн-формате
Мероприятие
Дата и время
Сайт
Онлайн-фестиваль песенного творчества «На завалинке» (видеовыступления коллективов и индивидуальных исполнителей русских народных песен)
7 сентября
Виртуальный концерт Народного коллектива хора русской песни «Уралмашевка»
11 сентября, 11:00
Областной фестиваль художественного слова «Всему начало здесь, в краю моём родном» (к 150-летию И.А. Бунина)
29 сентября
платформа ZOOM (Свердловская областная специальная библиотека для слепых)
Праздничная онлайн программа
«Эхо советского кино»
30 сентября, 12:00
https://www.youtube.com/c/Инновационныйкультурныйцентр/featured
https://www.facebook.com/kinoikc/
Кукольный спектакль «Как Прокофий Демидов дочь замуж выдавал»
Сентябрь
Онлайн-флешмоб «Всё получится!»
Сентябрь
https://zabota037.msp.midural.ru/
Танцевальный видеофлешмоб «Зажигай»
Сентябрь
Онлайн-поздравления в стихах и прозе (флешмоб с созданием видеоматериала)
Сентябрь
Трансляции гала-концертов Областного фестиваля творчества пожилых людей Свердловской области «Осеннее очарование» (архивы прошлых лет)
Сентябрь
Творческий литературный онлайн-конкурс «Осени чарующие звуки» (отправка видео своих творческих номеров посредством мессенджеров)
Сентябрь
Областной фотоконкурс «От всей души с поклоном и любовью!..»
2 октября
Выставка детских рисунков «Бабушка, дедушка, я - лучшие друзья»
Октябрь
Садоводство и сельское хозяйство
Мероприятие
Дата и время
Место проведения
Лекция «Подготовка к садово-огородному сезону»
14 сентября
Научно-популярная лекция «Всё о цветах»
15 сентября,
15:00
Инновационный культурный центр,
г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б, 6-й этаж, общественный центр
Тематическое мероприятие «Овощные посиделки»
27 сентября
Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян, МО Алапаевское, с. Коптелово, ул. Красных Орлов, д. 29
Ярмарки сельскохозяйственной продукции с предоставлением мест пенсионерам для продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной на личных подсобных хозяйствах
Сентябрь
Площадки в соответствии с Планом организации ярмарок в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области
Выставки авторов старшего поколения
Мероприятие
Дата и время
Место проведения / сайт
Фотоконкурс «Моя бабушка - рукодельница»
14-25 сентября
Онлайн-конкурс творческих работ «Моё карантинное лето»
25 сентября
Онлайн-выставка декоративно-прикладного творчества «Дары осени» (отправка фото своих поделок посредством мессенджеров)
Сентябрь
Выставка «Семья - начало всех времён» (семейные фотографии)
Сентябрь
Выставка рукоделия «Рукам работа - душе праздник»
Сентябрь
Акция «Подари улыбку» (отправление символических подарков или открыток, сделанных своими руками)
Сентябрь
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Лювена»,
г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/13
Арт-мастерская «Пейзаж «Золотая осень»
1 октября
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
- Опубликовано в №163 от 04.09.2020 под заголовокм "Предъявите удостоверение"
Сюжет
«Старшее поколение»
Об активной жизни людей предпенсионного и пенсионного возраста.