Обозреватель «Областной газеты» стал финалистом Всероссийского конкурса «Семья и будущее России-2020»

"Областную газету" отметили на Всероссийском творческом конкурсе. Фото: П. Ворожцов.

Станислав Мищенко попал в финал Всероссийского конкурса, организованного фондом Андрея Первозванного. Наш обозреватель - единственный журналист из Екатеринбурга, кто оказался в шорт-листе.

По данным организаторов, в этом году на конкурс было подано 460 заявок из 71 региона страны, было прислано 4905 творческих работ от более 1370 участников. Больше всего заявок поступило от журналистов печатных изданий. Среди финалистов конкурса – обозреватель отдела «Общественные проблемы» «Областной газеты» Станислав Мищенко. Он подал на конкурс 10 работ и смог попасть в шорт-лист. В прошлые годы финалистом этого конкурса дважды становилась начальник отдела "Общественные проблемы" издания Лариса Хайдаршина.

Следующий этап для всех финалистов – участие в практической конференции в конце октября этого года в Москве. Журналистов ждут круглые столы, обмен опытом и неформальное общение с единомышленниками. Здесь же жюри конкурса определит победителей и вручит денежные призы.

Отметим, Всероссийский конкурс «Семья и будущее России», организованного фондом Андрея Первозванного, проводится уже в седьмой раз. К участию приглашают журналистов федеральных, региональных, муниципальных СМИ РФ, блогеров, редакторов профильных сообществ и групп, студентов и аспирантов. Главная цель конкурса - поощрить системное обращение авторов к семейной тематике.