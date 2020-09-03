В Екатеринбурге почтили память жертв терактов

Уральцы почтили минутой молчания память жертв терактов и погибших в антитеррористических операциях бойцов. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге в День солидарности в борьбе с терроризмом прошла торжественно-траурная церемония у памятника «Чёрный тюльпан». Уральцы почтили минутой молчания память жертв терактов и погибших в антитеррористических операциях бойцов.

Фото: Галина Соловьёва

В этот день к мемориалу пришли руководители органов исполнительной власти, силовых структур и ведомств, представители национально-культурных объединений, религиозных конфессий, общественных организаций и дипломатических миссий. В мероприятии принял участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Фото: Галина Соловьёва

Выступая на церемонии заместитель главы региона напомнил, что борьба с терроризмом – это общее дело.

«Только общенародное единство и солидарность способны противостоять этому злу. С терроризмом борются не только силой оружия, важную роль играет противодействие его идеологии», – сказал Павел Креков.

Фото: Галина Соловьёва

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич, отметил символичность места, у которого проходил траурный митинг.

«Я помню, когда было открытие этого памятника. Тогда мы, «афганцы», впервые столкнулись с понятием международного террора. Очень много офицеров антитеррора боролись с этим злом в Афганистане. Сегодня мемориальный комплекс объединяет всех бойцов, защищавших и защищающих нашу страну», – сказал Франц Клинцевич.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

В завершении церемонии участники возложили цветы к памятнику «Чёрный тюльпан» и зажгли свечи у подножья мемориала.

Фото: Галина Соловьёва

Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом был установлен в России в 2005 году. Памятная дата связана с трагическими событиями, произошедшими в День знаний в 2004 году в школе №1 Беслана. Во время торжественной линейки террористы захватили в заложники более тысячи человек, в основном детей, их родственников и учителей. Их удерживали в заминированной школе два с половиной дня. В ходе спецоперации большинство заложников были освобождены, 334 человека погибли. В Свердловской области сегодня прошли траурные мероприятия. В храмах Екатеринбургской епархии прозвучал поминальный колокольный звон.

Напомним, ранее по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом к свердловчанам обратился глава региона Евгений Куйвашев.