В Екатеринбурге состоялось открытие мемориала солдатам разных поколений: показываем, как это было

Мемориал посвящён советским и российским солдатам разных лет. Фото: Галина Соловьёва.

В уральской столице на территории Военного комиссариата Свердловской области состоялось торжественное открытие скульптурной композиции "Преемственность поколений". Мемориал посвящён советским и российским солдатам разных лет.

Мемориал представляет собой четыре скульптуры солдат, прототипами для которых стали герои Гражданской войны и Великой Отечественной войны, участники военных конфликтов в Афганистане и Чечне, а также современные спецназовцы.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

В торжественной церемонии, в частности, приняли участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и первый заместитель председателя регионального Законодательного Собрания Виктор Шептий.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

"В этом году состоялось ещё одно важное событие - было обновление нашей Конституции. И эта Конституция, по сути, исполнила волю всех стоящих сегодня здесь. Она зафиксировала, что Россия - это страна-победитель. Что РФ чтит память защитников Отечества. В Конституции звучит ещё одна очень важная фраза: искажение исторической правды не допускается, а также умаление подвига защитников народа. Это очень важные поправки, которых не хватало нашей Конституции", - заявила Татьяна Мерзлякова.

Фото: Галина Соловьёва

Также на церемонии присутствовал учредитель группы компаний "Сима-ленд" Андрей Симановский, который предоставил средства на создание двух из четырёх статуй.

Фото: Галина Соловьёва

С внешности основателя "Альфы" Геннадия Зайцева лепили один из памятников скульптурной композиции.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Напомним, что сегодня в День солидарности в борьбе с терроризмом в Екатеринбурге прошла торжественно-траурная церемония у памятника "Чёрный тюльпан". Фото-репортаж "Облгазеты" здесь.