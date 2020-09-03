В Карпинске утвердили границы старинноо собора. Фото: Яндекс.Карты.

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области утвердило границы церкви в Карпинске. Речь идёт о Введенском соборе (Советская, 4).

На указанной территории приказом №754 разрешается проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения, а также по озеленению и благоустройству территории. Кроме того, разрешено размещение на фасадах здания информационных вывесок и установка архитектурной подсветки.

В свою очередь на участке запрещается капстроительство, хозяйственная деятельность, ведущая к искажению внешнего облика объектов, и устройство транзитных автомобильных проездов грузового транспорта массой свыше 3,5 тонн.

Подробнее ознакомиться с документами можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Фото: документ

Фото: документ

Как говорится на сайте храма, каменная двухэтажная Введенская церковь была заложена в Богословском заводе (ныне город Карпинск) в 1767 году (по другим данным в 1761 году). В нижнем этаже престол освящён в честь праздника Введения во храм Божьей Матери, а в верхнем этаже — во имя Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.

Отмечается, что снаружи собор сохранился в первоначальном виде, за исключением каменной пристройки с западной стороны. Внутри собор был несколько раз обновлён. Ремонты проводились на церковные средства и пожертвование прихожан.

Также известно, что к собору приписана кладбищенская церковь 1841 года постройки, деревянная однопрестольная церковь, находящаяся в деревне Лобве (1891 год), 10 деревянных лавок и два деревянных дома.

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