Жители Екатеринбурга простились с уральским писателем Владиславом Крапивиным

Отпевание прошло в Храме-на-Крови. Фото: Павел Ворожцов.

Уральская столица простилась с известным детским писателем Владиславом Крапивиным, который скончался утром 1 сентября. Отпевание прошло в Храме-на-Крови.

Проводить автора популярных детских книг пришли заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, главный редактор сайта отряда "Каравелла" Всеволод Доможиров, члены правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, депутаты Заксобрания, гордумы, деятели культуры и искусства, воспитанники отряда "Каравелла", а также простые жители уральской столицы.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

"Книги Владислава Петровича формировали нравственные ценности многих людей. Сегодня поколения “крапивинских” мальчишек и девчонок действительно меняют жизнь к лучшему, приходят на помощь, когда это необходимо. Ушёл выдающийся человек, но у нас у всех есть возможность встретиться с ним, с его взглядами на жизнь в его романах. Передаю искренние слова соболезнования родным и близким от имени губернатора Свердловской области и депутатов Законодательного собрания Свердловской области. Пусть память об этом человеке будет долгой и благодарной", - сказал Павел Креков.

Фото: Павел Креков

В свою очередь, глава Екатеринбурга, выражая соболезнования родным и близким писателя, заявил, что в честь Владислава Крапивина будет названа одна из улиц уральской столицы.

Фото: Павел Ворожцов

"Сегодня мы переживаем огромную утрату. Из жизни ушёл человек, который очень многое сделал, чтобы горожане чётко понимали простые человеческие ценности. Мы провожаем человека, который был частью нашего города. Владислав Петрович был учителем с большой буквы, воспитал несколько поколений екатеринбуржцев. Человек живет столько, сколько о нём помнят. Память о выдающемся писателе, сценаристе, педагоге и журналисте навсегда останется в сердцах его почитателей", - сказал Александр Высокинский.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Напомним, Владислав Крапивин скончался на 82-м году жизни в Свердловской областной клинической больнице №1. Писателя похоронили на Широкой Речке.

Владислав Крапивин является одним из наиболее узнаваемых в мире советским и российским автором детско-юношеской литературы. В частности, он написал такие книги как "Валькины друзья и паруса", "Палочки для Васькиного барабана", "Алые перья стрел", "Тень Каравеллы", "Мальчик со шпагой", "Оруженосец Кашка". В июле 1961 году Владислав Крапивин создал внешкольное детское общественное объединение "Каравелла", изучающее морское дело.