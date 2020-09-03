Экс-главе Хабаровского края продлили срок ареста до 9 декабря

СК РФ проверяет Сергея Фургала на причастность к тяжким преступлениям в трёх дальневосточных регионах. Фото: пресс-служба СК РФ.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 декабря. Кроме того, СК РФ проверяет обвиняемого на причастность к тяжким преступлениям в трёх дальневосточных регионах.

"Сергей Фургал проверяется на причастность к совершению других тяжких преступлений на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области", - передаёт слова судьи Евгении Николаевой ТАСС.

Адвокат бывшего губернатора Хабаровского края Михаил Карапетян сообщил о намерении обжаловать продление срока ареста. Отметим, что ранее Сергей Фургал был арестован до 9 сентября.

Напомним, силовики арестовали и опросили четырёх соучастников организованной группы, которые назвали организатором убийств Сергея Фургала. По данным Следственного комитета, тяжкие преступления происходили в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Сергея Фургала задержали возле его дома рано утром 10 июля. Последующие следственные действия проходили в Москве.

20 июля Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.

В среду, 2 сентября, Сергею Фургалу было вновь предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Евгения Зори.

Кроме того, в начале августа "Областная газета" провела интервью с председателем совета ветеранов СУ СКР по Свердловской области, экспертом-консультантом Общественной палаты региона по юридическим вопросам старшим советником юстиции в отставке Евгением Агафоновым о том, насколько правомерен арест Фургала за преступление, совершённое 15 лет назад (почти 21 тысяча заходов).