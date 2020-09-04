Опубликован график приёма опасных отходов в Екатеринбурге на сентябрь. Фото: Нина Георгиева.

Жителей Екатеринбурга призывают утилизировать опасный мусор. Использованные батарейки и лампочки можно будет сдать в мобильный пункт приёма.

Спецавтомобили можно будет найти у зданий администраций во всех районах города. В пункт можно сдать градусники, батарейки, лампочки, аккумуляторы, компьютерные комплектующие, а также неработающие мобильные телефоны, сообщает ЕМУП "Спецавтобаза".

График работы передвижного пункта на сентябрь выглядит следующим образом:

Орджоникидзевский район (Бабушкина, 16)

7 сентября с 08:00 до 12:00;

17 сентября с 15:00 до 19:00.

Кировский район (Первомайская, 75)

8 сентября с 15:00 до 19:00;

24 сентября с 08:00 до 12:00

Железнодорожный район (Мельковская, 7)

10 сентября с 15:00 до 19:00;

18 сентября с 08:00 до 12:00.

Чкаловский район (8 Марта, 177):

11 сентября с 15:00 до 19:00;

21 сентября с 08:00 до 12:00.

Ленинский район

9 сентября с 15:00 до 19:00 (8 Марта, 20);

25 сентября с 08:00 до 12:00 (Предельная, 17).

Октябрьский район (Луначарского, 217)

14 сентября с 15:00 до 19:00;

22 сентября с 08:00 до 12:00.

Верх-Исетский район (Московская, 27)

15 сентября с 15:00 до 19:00;

23 сентября с 08:00 до 12:00.

Кроме того, в городе работает стационарный пункт сбора опасных отходов. Он расположен по адресу улица Энгельса, 16. Приём осуществляется в Пн-Чт – с 8:30 до 17:00, Пт – с 8:30 до 15:00; Сб и Вс – выходные.

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала о том, что делать, если вы разбили ртутный градусник. Так, шарики ртути проще всего собирать при помощи резиновой груши или медицинского шприца без иголки. Использовать пылесос или веник не стоит, поскольку это приводит к увеличению заражённой поверхности.

Ни в коем случае нельзя выливать собранную ртуть в унитаз или выкидывать в мусоропровод. Её следует поместить в ёмкость с обычной водой и герметично закрыть. Затем сосуд необходимо сдать в специализированную организацию, которая занимается приёмкой и утилизацией ртутных отходов. Средства, которыми проводилась уборка, также подлежат утилизации.

Читайте также:

Опубликован график выдачи пакетов для сбора ТКО в частном секторе Екатеринбурга.