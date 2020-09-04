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4 сентября 2020, 12:31

На Среднем Урале скончались 470 пациентов с COVID-19

Девушке мереют температуру

На этой неделе каждый день регистрировали по 4 или 6 летальных исходов. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской обалсти скончались ещё четыре человека с коронавирусом. Общее число жертв заболевания возросло до 470.

Инфомацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с распространением инфекции.

Напомним, что ещё в понедельник сообщалось о 450 погибших с COVID-19 на Среднем Урале. Затем каждый день регистрировали по 4 или 6 летальных исходов. Таким образом, за рабочую неделю общее число умерших увеличилось на 20 человек.

Добавим, что за последние сутки коронавирусом заболели 123 свердловчанина. 80 человек от общего числа заразившихся находятся в тяжёлом состоянии.

Фото: данные на 4 сентября

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Областная газета Свердловской области

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