На Среднем Урале скончались 470 пациентов с COVID-19

На этой неделе каждый день регистрировали по 4 или 6 летальных исходов. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской обалсти скончались ещё четыре человека с коронавирусом. Общее число жертв заболевания возросло до 470.

Инфомацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с распространением инфекции.

Напомним, что ещё в понедельник сообщалось о 450 погибших с COVID-19 на Среднем Урале. Затем каждый день регистрировали по 4 или 6 летальных исходов. Таким образом, за рабочую неделю общее число умерших увеличилось на 20 человек.

Добавим, что за последние сутки коронавирусом заболели 123 свердловчанина. 80 человек от общего числа заразившихся находятся в тяжёлом состоянии.

Фото: данные на 4 сентября