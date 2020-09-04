На Среднем Урале скончались 470 пациентов с COVID-19

В Свердловской обалсти скончались ещё четыре человека с коронавирусом. Общее число жертв заболевания возросло до 470.
Инфомацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с распространением инфекции.
Напомним, что ещё в понедельник сообщалось о 450 погибших с COVID-19 на Среднем Урале. Затем каждый день регистрировали по 4 или 6 летальных исходов. Таким образом, за рабочую неделю общее число умерших увеличилось на 20 человек.
Добавим, что за последние сутки коронавирусом заболели 123 свердловчанина. 80 человек от общего числа заразившихся находятся в тяжёлом состоянии.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале