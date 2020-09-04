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4 сентября 2020, 15:04

Потерявшие работу из-за COVID-19 свердловчане смогут получить бесплатное профобразование

Фрезеровщик

Воспользоваться возможностью бесплатного переобучения планируют 3 843 свердловчанина. Фото: Александр Зайцев.

Минпросвещения РФ и Союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" совместно с органами исполнительной власти Свердловской области позволят уральцам, потерявшим работу из-за пандемии коронавируса, бесплатно получить дополнительное профессиональное образование. Воспользоваться мерой поддержки смогут 3 843 свердловчанина.

Пройти бесплатное профессиональное обучение смогут не только те, кто потерял работу в период пандемии, но и граждане, находящиеся под угрозой увольнения, а также выпускники образовательных учреждений, сообщает Центр опережающей профессиональной подготовки Свердловской области.

Люди смогут выбрать любую профессию из регионального перечня наиболее востребованных в 2020 году компетенций. В их числе веб-дизайн и разработка ПО, архитектура, видеопроизводство, геодезия, дошкольное воспитание, дизайн интерьеров, кибербезопасность, кондитерское дело, лабораторный медицинский анализ, обслуживание техники и производство мебели. Преподавателями выступят эксперты и мастера WorldSkills, которые предложат разные форматы подготовки специалистов и проведут по окончанию курсов демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills.

Успешно пройдя полный курс обучения, участники получат документ о квалификации, а после сдачи экзамена - "скиллс-паспорт", отражающий уровень владения человека теми или иными профессиональными навыками. Принять участие в программе можно здесь.

Напомним, 20 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о выделении 2,99 млрд рублей на бесплатное переобучение россиян, которые остались без работы из-за COVID-19.

Областная газета Свердловской области

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