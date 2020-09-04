Публикуем список ярмарочных площадок в Свердловской области на 5 и 6 сентября. Фото: Галина Соловьёва.

В первые осенние выходные, 5 и 6 сентября, жители Свердловской области смогут побывать на сельскохозяйственных и универсальных ярмарках. Рассказываем, в каких городах будут развёрнуты торговые палатки.

Для того, чтобы выяснить, в каких городах Среднего Урала в ближайшие выходные пройдут ярмарки, "Областная газета" ознакомилась с планом проведения подобных мероприятий. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Список городов:

Екатеринбург (Шварца, 17) – специализированная сельскохозяйственная ярмарка ( 4-6 сентября );

(Шварца, 17) – специализированная сельскохозяйственная ярмарка ( ); Арамиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка ( 5 сентября 9:00 – 16:00);

(ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка ( 9:00 – 16:00); Берёзовский (ул. Смирнова) – универсальная ярмарка ( 5 сентября 9:00 – 17:00);

(ул. Смирнова) – универсальная ярмарка ( 9:00 – 17:00); Ирбит (ул. Свердлова, 17, площадь у ДК им. Костевича) – специализированная сельскохозяйственная ярмарка "Дары осени ( 5 сентября 09:00 – 15:00);

(ул. Свердлова, 17, площадь у ДК им. Костевича) – специализированная сельскохозяйственная ярмарка "Дары осени ( 09:00 – 15:00); Красноуральск (площадь торгового центра) – универсальная ярмарка ( 5 сентября 9:00 – 17:00);

(площадь торгового центра) – универсальная ярмарка ( 9:00 – 17:00); Лесной (ул. Ленина, 22, площадь у СКДЦ "Современник") – специализированная сельскохозяйственная ярмарка "С ярмарки на дачу" ( 5 сентября 9:00 – 17:00);

(ул. Ленина, 22, площадь у СКДЦ "Современник") – специализированная сельскохозяйственная ярмарка "С ярмарки на дачу" ( 9:00 – 17:00); Среднеуральск (ул. Калинина, 14, городской парк) – специализированная сельскохозяйственная ярмарка "Золотая осень" ( 6 сентября 10:00 – 14:00) ;

(ул. Калинина, 14, городской парк) – специализированная сельскохозяйственная ярмарка "Золотая осень" ( 10:00 – 14:00) ; Косулино (от перекрёстка Ленина – Кузнечная до перекрестка Ленина – Победы) – универсальная ярмарка "Осенняя" ( 5 сентября 9:00 – 15:00);

(от перекрёстка Ленина – Кузнечная до перекрестка Ленина – Победы) – универсальная ярмарка "Осенняя" ( 9:00 – 15:00); Верхняя Салда (ул. Рабочей молодёжи, 41, площадка у магазина "Мегастрой") – универсальная ярмарка "Народная" ( 5 сентября );

(ул. Рабочей молодёжи, 41, площадка у магазина "Мегастрой") – универсальная ярмарка "Народная" ( ); Туринск (площадь Октября) – специализированная сельскохозяйственная ярмарка "Осенний блюз" ( 5 сентябр я 10:00 – 15:00);

(площадь Октября) – специализированная сельскохозяйственная ярмарка "Осенний блюз" ( я 10:00 – 15:00); посёлок городского типа Шаля (ул. Орджоникидзе, 5, площадь у районного ДК) – универсальная "Шалинская ярмарка" (5 сентября 11:00 – 16:00).

Добавим, как стало известно ранее, в центре Екатеринбурга возобновится проведение традиционных ярмарок выходного дня. Торговые палатки планируется развернуть на площади 1905 года уже 12 и 13 сентября. Свою продукцию представят сельхозпредприятия и фермерские хозяйства со всего Урала. В одном месте можно будет найти мясо, рыбу, овощи, фрукты, сладости, а также посадочный материал. Стоит отметить, что на время работы ярмарки будет закрыта действующая парковка.

Кроме того, известно, что с 25 по 27 сентября в уральской столице состоится XХI традиционная специализированная выставка-ярмарка "АгроФорум". "Этот проект – знаковое событие в жизни специалистов регионального агропромышленного комплекса, а также потребителей его разнообразных услуг и товаров", – говорится на сайте министерства АПК.