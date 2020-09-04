В Кольцово открылся пункт для сдачи теста на коронавирус

Посетители смогут сдать тест на наличие COVID-19 с 9:00 до 16:30 в любой день недели. Фото: Алексей Кунилов.

На первом этаже терминала B международного аэропорта Кольцово начал работать пункт тестирования на коронавирусную инфекцию. Он был развёрнут ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области".

Как сообщает пресс-служба аэропорта, посетители смогут сдать тест на наличие COVID-19 с 9:00 до 16:30 в любой день недели. Когда будет открыто международное сообщение с Екатеринбургом, пункт будет переведён на круглосуточный режим работы.

Отмечается, что результаты теста можно получить спустя 24 часа после сдачи анализов. Сканы с результатами исследований отправляются на официальных бланках на электронную почту клиентов - пребывающим из-за рубежа гражданам в течение трёх суток необходимо загрузить результаты теста на сайт госуслуг именно в таком формате.

Также уточняется, что на территории аэропорта строго соблюдаются все меры профилактики коронавируса.

Напомним, с 10 августа в России возобновилось авиасообщение с курортами Турции. Самолёты полетели в Анталью, Бодрум и Даламан.Позже россиянам разрешили въезд в Швейцарию. Накануне стало известно, что с 7 сентября границы для россиян откроет Греция (до 500 человек в неделю). Кроме того, достигнута договорённость о начале поэтапного возобновления транспортного сообщения с Белоруссией. Также запрет на авиационное сообщение с Россией сняла Польша.

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