Старт театрального сезона, перспективы уральской промышленности и уникальная дача в Нижнем Тагиле — лучшее в номере за 5 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

В новом номере «Областной газеты» вы узнаете о главных событиях в Свердловской области. Как известно, губернатор Евгений Куйвашев разрешил с 9 сентября в Свердловской области открыться культурно-зрелищным учреждениям (с заполняемостью в 50 процентов). Этого решения практически полгода ждали все, а особенно театры, коих в нашем регионе 35. Несколько коллективов начнут принимать зрителей в первый же возможный день. «Облгазета» рассказывает о планах на сезон ведущих театров области.

Мы продолжаем цикл интервью с представителями науки о ситуации в экономике региона, возникшей вследствие коронавирусных ограничений. О том, с какими проблемами столкнулись предприятия региона и что необходимо для восстановления ситуации в отраслях, «Облгазета» поговорила с заместителем директора Института экономики УрО РАН, доктором экономических наук Викторией Акбердиной.

В Екатеринбурге по улице Мостовой, 53 б (район УНЦ) больше 20 лет проживают Вера Шастина и Любовь Возжаева. На днях женщины позвонили в редакцию и попросили нас выяснить, кто отвечает за контейнерную площадку в их дворе, битком набитую мусором. Выехав на место и изучив ситуацию, мы поняли: дело не в мусоре, а в бюрократии. И реального хозяина у площадки нет.

Тагильчане Виктор и Татьяна Зеленцовы создали на своём участке романтическую атмосферу и при этом не забыли о практической выгоде. Хозяева убеждены, что место для отдыха от городской суеты должно непременно радовать глаз, не нарушать природное равновесие и при этом приносить семье доход в виде хорошего урожая. Их владения – настоящая достопримечательность садоводческого товарищества «Роща», а местные дети называют эту территорию парком.

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