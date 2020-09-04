Екатеринбургская прокуратура проверит сообщения об отказе "скорой" помогать мужчине на остановке

Реанимационная бригада не стала помогать екатеринбуржцу, которому стало плохо на улице, и уехала. Фото: Павел Ворожцов.

Прокуратура Екатеринбурга проверит информацию, опубликованную в СМИ, о неоказании врачами скорой медицинской помощи человеку, которому стало плохо на улице. Мужчина скончался.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, сегодня в нескольких региональных СМИ публиковались сообщения о том, что на остановке "Сварщиков" в уральской столице мужчине внезапно стало плохо. На место прибыл автомобиль скорой помощи, но реанимационная бригада не стала помогать екатеринбуржцу и уехала. Мужчина через некоторое время скончался.

Сотрудники прокуратуры устанавливают, был ли описанный инцидент на самом деле, а также его обстоятельства. У Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга и станции скорой медицинской помощи уже запрошена вся необходимая документация. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о здравоохранении.

В случае выявления причин нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.

К доследственной проверке подключились сотрудники Следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в ходе проверки был произведён осмотр тела умершего мужчины, на котором не было найдено следов насильственной смерти, назначена судмедэкспертиза для определения причины смерти, опрашиваются свидетели.