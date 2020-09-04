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Общество
4 сентября 2020, 21:40

До конца 2020 года на Среднем Урале возле школ обустроят более 80 пешеходных переходов

Пешеходный переход

Всего на Среднем Урале вблизи школ и детсадов насчитывается 526 пешеходных переходов, 433 из которых привели в соответствие с национальными стандартами. Фото: Алексей Кунилов.

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" к концу года возле школ в Свердловской области обустроят 84 пешеходных перехода. Всего на Среднем Урале вблизи школ и детсадов насчитывается 526 пешеходных переходов, 433 из которых привели в соответствие с национальными стандартами.

Обновлённые пешеходники появятся в населённых пунктах, где главные улицы являются частью региональных трасс. Речь идёт, в частности, об Артях, Ачите, Сосьве, сёлах Кишкинское и Сажино, а также о деревне Поспеловка, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Согласно требованиям стандарта, на нерегулируемом пешеходном переходе помимо бело-жёлтой "зебры" должны быть установлены освещение, мигающий жёлтый светофор, дорожные знаки с внутренним освещением и светодиодной индикацией, а также "лежачие полицейские". Кроме того, возле пешеходников устанавливаются заграждения, чтобы не дать человеку перейти дорогу в неположенном месте.

Оборудование переходов в соответствие с национальным стандартом позволит значительно повысить безопасность дорожного движения. Согласно целям нацпроекта БКАД, количество смертельных ДТП должно быть снижено в 3,5 раза по сравнению с показателями 2017 года, то есть, к 2025 году данный показатель не должен превышать трёх человек на 100 тыс. населения Свердловской области.

Напомним, что в рамках нацпроекта БКАД на Среднем Урале отремонтировали более 22 км трасс.

Областная газета Свердловской области

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