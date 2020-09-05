За последние сутки скончались пять свердловчан с коронавирусом

За всё время пандемии болезнь унесла жизни 475 жителей региона. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области зафиксировано ещё пять смертей пациентов, у которых был подтверждён коронавирус. За всё время пандемии болезнь унесла жизни 475 жителей региона.

Данные о жертвах коронавируса подтвердили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с COVID-19.

Напомним, в понедельник сообщалось о 450 погибших с коронавирусом в Свердловской области. За прошедшие шесть дней общее число умерших увеличилось на 2 человек.

Отметим также, что за последние 24 часа на Среднем Урале подтвердили 119 случаев заболевания COVID-19.

Фото: стопкороенавирус.рф