В Екатеринбурге временно закрыли регистрационное подзразделение ГИБДД

Регистрационное подразделение по адресу ул. Чкалова, 1 в Екатеринбурге временно не принимает граждан. Фото: Галина Соловьёва.

Федеральная информационная система Госавтоинспекции приостановила работу в связи с проведением технологических работ. Регистрационное подразделение по адресу ул. Чкалова, 1 в Екатеринбурге временно не принимает граждан.

Как сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, несмотря на технологические работы регистрационное отделение на пр. Водительский, 20 продолжает приём граждан в плановом режиме и предоставляет консультации по всем интересующим водителей вопросам.

Отмечается, что для постановки автомобиля на государственный учёт можно воспользоваться порталом госуслуг, благодаря которому водители получат скидку на оплату госпошлины в размере 30%. Сотрудники Госавтоинспекции просят владельцев транспортных средств отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.