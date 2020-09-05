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Общество
5 сентября 2020, 13:40

В Екатеринбурге временно закрыли регистрационное подзразделение ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции

Регистрационное подразделение по адресу ул. Чкалова, 1 в Екатеринбурге временно не принимает граждан. Фото: Галина Соловьёва.

Федеральная информационная система Госавтоинспекции приостановила работу в связи с проведением технологических работ. Регистрационное подразделение по адресу ул. Чкалова, 1 в Екатеринбурге временно не принимает граждан.

Как сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, несмотря на технологические работы регистрационное отделение на пр. Водительский, 20 продолжает приём граждан в плановом режиме и предоставляет консультации по всем интересующим водителей вопросам.

Отмечается, что для постановки автомобиля на государственный учёт можно воспользоваться порталом госуслуг, благодаря которому водители получат скидку на оплату госпошлины в размере 30%. Сотрудники Госавтоинспекции просят владельцев транспортных средств отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.

Областная газета Свердловской области

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