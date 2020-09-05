Темы дня

Общество
5 сентября 2020, 15:40

Показатель смертности за июль в Свердловской области вырос почти в 1,5 раза

Больница

В июле количество смертей на Среднем Урале составило 7 014 случаев. Фото: Павел Ворожцов.

В июле количество смертей на Среднем Урале составило 7 014 случаев. Это почти в полтора раза больше, чем в июле 2019 года, когда было зафиксировано 4 819 смертей.

Напомним, что в июне в Свердловской области зарегистрировали 5 275 случаев смерти. Это был самый высокий показатель за первое полугодие 2020 года. Показатели за июль превысили предыдущий рекорд почти на 1 800 случаев.

Согласно данным, опубликованным на сайте Росстата, естественная убыль населения -  превышение числа умерших над числом родившихся - увеличилась в 47 раз: если в июле 2019 года она составляла 62 человека, то в нынешнем году - 2 941 человек.

Также по сравнению с прошлогодними показателями снизилось число регистрируемых браков - 3 119 в июле текущего года и 3 538 в том же месяце 2019 года. При этом на 18% уменьшилось и число разводов: если в июле прошлого года фиксировалось 1 873 развода, то в 2020 году - 1 529.

Читайте также:

Евгений Куйвашев поделился данными о причинах смерти свердловчан.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.09.2020, 16:42 / Политика
Россия ввела экономические санкции в отношении экс-президента Украины
05.09.2020, 15:40 / Общество
Показатель смертности за июль в Свердловской области вырос почти в 1,5 раза
05.09.2020, 14:41 / Общество
В Свердловскую область направят более 32 миллионов на бесплатные лекарства льготникам
05.09.2020, 13:40 / Общество
В Екатеринбурге временно закрыли регистрационное подзразделение ГИБДД
05.09.2020, 12:52 / Общество
В России второй день подряд выявляется более 5 тысяч заражённых COVID-19