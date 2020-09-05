Показатель смертности за июль в Свердловской области вырос почти в 1,5 раза

В июле количество смертей на Среднем Урале составило 7 014 случаев. Фото: Павел Ворожцов.

В июле количество смертей на Среднем Урале составило 7 014 случаев. Это почти в полтора раза больше, чем в июле 2019 года, когда было зафиксировано 4 819 смертей.

Напомним, что в июне в Свердловской области зарегистрировали 5 275 случаев смерти. Это был самый высокий показатель за первое полугодие 2020 года. Показатели за июль превысили предыдущий рекорд почти на 1 800 случаев.

Согласно данным, опубликованным на сайте Росстата, естественная убыль населения - превышение числа умерших над числом родившихся - увеличилась в 47 раз: если в июле 2019 года она составляла 62 человека, то в нынешнем году - 2 941 человек.

Также по сравнению с прошлогодними показателями снизилось число регистрируемых браков - 3 119 в июле текущего года и 3 538 в том же месяце 2019 года. При этом на 18% уменьшилось и число разводов: если в июле прошлого года фиксировалось 1 873 развода, то в 2020 году - 1 529.

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