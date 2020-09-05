Пётр Ян в "Вечернем Урганте" и транспортная развязка для нового автовокзала в Екатеринбурге: главные новости

Рассказываем о главных новостях уходящего дня. Фото: коллаж.

Добрый вечер! Уральский боец Пётр Ян в гостях у Ивана Урганта, выделение средств на бесплатные лекарства льготникам и транспортная развязка для нового автовокзала - рассказываем о главных новостях уходящего дня.

Чемпион UFC в легчайшем весе, уральский боец Пётр Ян стал гостем последнего выпуска "Вечернего Урганта". Спортсмен рассказал, как он приобрёл популярность и как готовился к бою за звание чемпиона UFC в период пандемии коронавируса, а также показал телезрителям свой удар ногой в голову.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о выделении почти 1 млрд рублей на предоставление льготникам бесплатных лекарств и медицинских изделий. В Свердловскую область на эти цели направят более 32 млн рублей.

В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения проекта транспортной развязки для нового автовокзала "Золотой", который заменит действующий Южный автовокзал. Большинство участников обсуждения одобрили представленный план. Подробности здесь.