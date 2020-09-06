Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с Днём народов Среднего Урала. Фото: Станислав Савин.

Сегодня, 6 сентября, отмечается День народов Среднего Урала. С этим праздником граждан поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.

В своём поздравительном слове глава региона отметил, что День народов Среднего Урала давно стал особым брендом области. По его словам, праздник «наглядно демонстрирует богатство национальной палитры».

Евгений Куйвашев также подчеркнул важность принятых в этом году поправок в Конституцию РФ, которые гарантируют всем народам право на сохранение и изучение родного языка, защиту культурной самобытности.

Напомним, как сообщала «Областная газета», голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось 1 июля. Общая явка по России составила 67,97% (проголосовали свыше 74 млн избирателей). За поправки проголосовали 77,92%, против – 21,27%. В Свердловской области явка составила 51,55%. Указ об опубликовании Основного закона государства с внесёнными поправками был подписан Президентом России 3 июля.

Кроме того, губернатор напомнил, что единению народов служат различные фестивали и праздничные гуляния. Однако в этом году в период активной борьбы с COVID-19 многие мероприятия проходили в онлайн-режиме, в этом же формате пройдёт и День народов Среднего Урала. «Ведь главное для нас – сохранить здоровье уральцев», – заявил он, пожелав свердловчанам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

От имени депутатов Законодательного собрания и от себя лично уральцев поздравила Людмила Бабушкина. «Этот уникальный областной праздник – яркое, объединяющее событие, напоминающее встречу добрых друзей и хороших соседей», – сказала она.

Полные тексты поздравлений опубликованы во вчерашнем номере «Областной газеты».

Добавим, в этом году День народов Среднего Урала отмечается уже в 18-й раз. Он был учреждён в 2002 году, а с 2016 года – включён в перечень официальных праздников региона.

В этот день на сайте областного центра народного творчества и страницах учреждений культуры можно будет в режиме онлайн увидеть много интересного.