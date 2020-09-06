Глава Свердловской области поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работники нефтяной и газовой промышленности с их профессиональным праздником. Полный текст обращения был опубликован в субботнем номере «Облгазеты».

«Нефтегазовая промышленность – одна из основных отраслей российской экономики. От её стабильной работы зависит наполнение бюджета, развитие экономики, реализация соцпрограмм, энергетическая безопасность страны», – подчеркнул глава региона.

Евгений Куйвашев также отметил, что весомый вклад в развитие нефтегазового комплекса вносит и Средний Урал. В частности, уральские предприятия производят широкий спектр техники для добычи и транспортировки энергетических ресурсов. Кроме того, для реализации масштабных российских проектов с Урала везутся буровые установки, насосы и прочее оборудование.

Губернатор поблагодарил работников и ветеранов нефтегазовой отрасли за высокий профессионализм и весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности региона. Он также пожелал им здоровья, благополучия и успехов на работе.

Напомним, сегодня, 6 сентября, также отмечается День народов Среднего Урала. С этим праздником свердловчан поздравили глава региона Евгений Куйвашев и председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.