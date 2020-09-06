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Общество
6 сентября 2020, 15:03

В Камышлове запретили строительство вблизи дома, где жил Бажов

Дом, в котором жил Бажов.

В Камышлове запретили строительство вблизи дома, где жил Бажов. Фото: документ.

В Камышлове утвердили графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где с 1920 года по 1923 год жил П. П. Бажов» (ул. Кирова, 32). На указанной территории запрещено капитальное строительство.

Кроме того, там не разрешается реконструкция имеющихся зданий, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади). При этом допускается возведение и реконструкции линейных объектов, говорится в приказе №769.

Фото: документ

С полным текстом документа, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее в Камышлове были установлены границы «Дома, в котором в 1914-1918 года жил П. П. Бажов» (Карла Маркса, 11) и «Здания, где с 1920 год по 1923 года жил П. П. Бажов» (ул. Кирова, 32).

Помимо этого утверждены границы дома, в котором родился автор уральских сказов. Данный объект находится в Сысерти по адресу ул. Володарского, 16. Также под охрану взяты бюст и могила писателя (Екатеринбург).

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Областная газета Свердловской области

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