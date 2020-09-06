В Екатеринбурге готовят проект планировки канатной дороги на Уктусе. Фото: Нина Георгиева.

На территории горнолыжного комплекса "Уктус" в Екатеринбурге может появиться кресельная канатная дорога. Постановление о подготовке проекта планировки и межевания участка, предназначенного для размещения линейного объекта, подписал глава города Александр Высокинский.

Документом, который был опубликован в "Екатеринбургском вестнике", разрешается Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании "Уктус" подготовить проект планировки и межевания территории.

Для этого необходимо получить в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации техзадание на разработку проектов. А позже предоставить в департамент свои наработки.

Отмечается, что настоящее постановление будет действовать в течение трёх лет с момента опубликования. Контроль за исполнением документа возложен на заместителя главы Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования Алексея Бирюлина.

Фото: документ

Добавим, на сегодняшний день на спортивном комплексе "Уктус" есть четыре бугельных подъёмника (оборудование для буксирования горнолыжников и сноубордистов в гору).

Фото: скрин сайта СК "Уктус"

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, рассказывая о перспективах развития транспортной инфраструктуры столицы Урала, упомянул об "экзотическом варианте транспорта" ‒ канатной дороге. Помочь в реализации проекта вызвался даже бизнес Франции.