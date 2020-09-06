Владимир Путин поздравил россиян с Днём работников нефтяной и газовой промышленности. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с их профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

Как отметил глава государства, в стране, обладающей богатейшими природными ресурсами, "нефтегазовый комплекс по праву считается одной из базовых отраслей экономики", а также играет важную роль в развитии территории и повешении качества жизни людей. Он подчеркнул, что за серьёзными успехами в данной отрасли стоит "напряжённый, самоотверженный труд многих поколений учёных, геологов, инженеров, строителей, рабочих".

Владимир Путин выразил уверенность в том, что нефтяники и газовики и впредь будут эффективно решать ответственные задачи – на благо России и её граждан. В завершении поздравления Президент РФ пожелал работникам и ветеранам нефтегазовой промышленности здоровья и всего самого доброго.

Добавим, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также поздравил работники нефтяной и газовой промышленности с их праздником.

«Нефтегазовая промышленность – одна из основных отраслей российской экономики. От её стабильной работы зависит наполнение бюджета, развитие экономики, реализация соцпрограмм, энергетическая безопасность страны», – подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что весомый вклад в развитие нефтегазового комплекса вносит и Средний Урал. В частности, уральские предприятия производят широкий спектр техники для добычи и транспортировки энергетических ресурсов. Кроме того, для реализации масштабных российских проектов с Урала везутся буровые установки, насосы и прочее оборудование.