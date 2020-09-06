В Свердловской области вновь ожидаются ночные заморозки. Фото: Галина Соловьёва.

Уральские синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. В Свердловской области вновь прогнозируются заморозки.

Как сообщили в пресс-службе Уральского гидрометцентра, в ночь на 7 сентября на Среднем Урале ожидаются заморозки в воздухе, а также на поверхности почвы до -2°С. Данное предупреждение распространяется и на Курганскую область: здесь прохлада будет чувствоваться в ночные часы 7 и 8 сентября.

Кроме того, в понедельник в большинстве районов Челябинской области и на юге Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Напомним, минувшей ночью в некоторых районах Свердловской, Челябинской и Курганской областей были заморозки до -2°С. Первое осеннее похолодание пришло на Средний Урал 2 сентября.

Добавим, ранее "Областная газета" рассказывала о прогнозе погоде на начало недели. Ожидалось, что в понедельник и вторник на Среднем Урале столбики термометров днём будут показывать +16...+21°С. Однако по уточнённым данным 8 сентября будет на пару градусов больше ‒ до +18...+23°С. В среду, 9 сентября, синоптики обещают +19...+24°С.

В Екатеринбурге в ближайшие три дня будет тепло: в понедельник до +19...+21°С, во вторник до +21...+23°С, а в среду до +22...+24°С.

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