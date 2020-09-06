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6 сентября 2020, 18:23

Акция памяти Владислава Крапивина и канатная дорога в Екатеринбурге: главное к часу

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Акция памяти Владислава Крапивина и канатная дорога: главное к часу. Фото: Александр Исаков.

Добрый вечер! Акция памяти Владислава Крапивина, канатная дорога на Уктусе и очередные ночные заморозки ‒ рассказываем всё самое интересное за день.

♦ В библиотеках Свердловской области и Екатеринбурга проходит акция памяти Владислава Крапивина ‒ "Вспоминая Командора". Посвящённые писателю мероприятия будут проводиться в форматах онлайн или офлайн в течение месяца. Найти информацию о запланированных событиях можно в соцсетях по хэштегу #ВспоминаяКомандора.

♦ На территории горнолыжного комплекса "Уктус" в Екатеринбурге может появиться кресельная канатная дорога. Постановление о подготовке проекта планировки и межевания участка, предназначенного для размещения линейного объекта, подписал глава города Александр Высокинский. Известно, что документ будет действовать в течение трёх лет с момента опубликования.

♦ В Свердловской области вновь похолодает. В ночь на 7 сентября ожидаются заморозки в воздухе, а также на поверхности почвы до -2°С. Ознакомиться с более подробным прогнозом погоды на ближайшие дни вы сможете узнать тут.

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Областная газета Свердловской области

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