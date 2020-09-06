Под Екатеринбургом беспилотник обнаружил пропавшего грибника. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

В лесах под Екатеринбургом удалось найти пропавшего грибника. Для поисков свердловчанина использовался беспилотник.

Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, 82-летний пенсионер из посёлка Кедровое Верхнепышминского городского округа ушёл в лес за грибами 4 сентября и пропал. При себе у мужчины не было телефона.

К поискам грибника оперативно подключились сотрудники АОСН регионального Управления Росгвардии. После поисков было принято решение дождаться ночи и использовать беспилотник.

"Благодаря тепловизору, наш беспилотник Zala-421 видит ночью лучше, чем днём. К тому же за семь лет работы мы научились в тёмное время суток с воздуха на остывшей земле отличать животных от людей", - рассказал старший авиационный техник группы эксплуатации, капитан полиции Александр.

Потерявшегося грибника обнаружили в 3 часа ночи 6 сентября.

Добавим, как ранее "Областная газета" узнала о том, как продвигаются поиски потерявшихся любителей леса. Как рассказали изданию в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, с начала сезона сбора ягод и грибов спасателям поступило более 60 тревожных сообщений. На сегодняшний день 56 свердловчан найдены живыми. Ещё двое были обнаружены без признаков жизни.

На территории региона продолжаются поиски двух без вести пропавших грибников – это жители Нижнего Тагила и Волчанска. Во всех случаях людей ищут по несколько дней. Преимущественно пропадают пожилые граждане. Подробнее об этом читайте здесь.

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