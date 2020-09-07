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7 сентября 2020, 10:03

Заморозки и лесные пожары в Свердловской области: самые читаемые материалы

коллаж: самые читаемые новости

Наибольший интерес у читателей "Областной газеты" вызвали материалы о заморозках и лесных пожарах в Свердловской области. Фото: коллаж.

На минувшей неделе наибольший интерес у читателей "Областной газеты" вызвали материалы о заморозках и лесных пожарах в Свердловской области, а также о плане транспортной развязки для нового автовокзала в Екатеринбурге. О том, что ещё попало в число материалов, набравших больше всего просмотров, читайте в нашем традиционном обзоре.

  • Рейтинг возглавила новость о заморозках на Среднем Урале 3 и 4 сентября. В регионе было объявлено штормовое предупреждение. Заметка об этом набрала более 18 тысяч просмотров.
  • На втором месте - материал о ликвидации большинства лесных пожаров на севере Свердловской области. Этот текст был опубликован в начале августа. По итогам каждой из пяти минувших недель он ни разу не опустился ниже четвёртого места в списке самых читаемых текстов и набрал в общей сложности уже свыше 29 тысяч просмотров.
  • Замыкает тройку лидеров заметка о плане транспортной развязки для нового автовокзала в столице Урала. Мэрия подвела итоги общественных обсуждений проекта: большинство участников одобрили его.
  • Следом идёт материал о больницах Екатеринбурга, которые перейдут в собственность Свердловской области. Со списком можно ознакомиться по ссылке.
  • 1 сентября не стало детского писателя Владислава Крапивина. Новость о его кончине оказалась на пятом месте.
  • Ещё одна новость, попавшая в число лидеров по количеству набранных просмотров, - "В Екатеринбурге скорректированы маршруты двух автобусов". Речь идёт об автобусах №021 и №070.
  • В топ-7 также вошла заметка об изменениях в составах двух свердловских комитетов. Там нашли замену экс-министру здравоохранения Андрею Цветкову и умершему министру АПК и потребительского рынка Дмитрию Дегтярёву.

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Областная газета Свердловской области

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