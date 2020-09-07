Заморозки и лесные пожары в Свердловской области: самые читаемые материалы

Наибольший интерес у читателей "Областной газеты" вызвали материалы о заморозках и лесных пожарах в Свердловской области. Фото: коллаж.

На минувшей неделе наибольший интерес у читателей "Областной газеты" вызвали материалы о заморозках и лесных пожарах в Свердловской области, а также о плане транспортной развязки для нового автовокзала в Екатеринбурге. О том, что ещё попало в число материалов, набравших больше всего просмотров, читайте в нашем традиционном обзоре.

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