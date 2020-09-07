Темы дня

Общество
7 сентября 2020, 12:02

В исторический День города в Екатеринбурге выберут «Семью года»

семья

Екатеринбуржцам предложили принять участие в онлайн-конкурсе «Семья года». Фото: Алексей Кунилов.

Жителей Екатеринбурга пригласили принять участие в первом общегородском онлайн-конкурсе «Семья года». Итоги будут подведены в исторический День города – 18 ноября.

Как говорится на сайте проекта, любая полная семья, постоянно проживающая на территории уральской столицы, сможет принять участие в конкурсе и побороться за ценные призы: бытовую технику, автомобили, сертификаты на путешествия и главный приз (денежные эквиваленты призов не выдаются). Целью мероприятия является повышение престижа семейного образа жизни.

Для участия необходимо заполнить анкету, прикрепить несколько снимков и подготовить видеоролик. Конкурсантам предлагается поделиться семейными ценностями, традициями, досугом и хобби. В рамках конкурса с семьями будет работать команда профессионалов. Участников ждут съёмки в городских локациях, фотосессии, посещение телепроектов.

Определить финалистов конкурса – от пяти до десяти семей – помогут жители города. Екатеринбуржцам достаточно будет перейти на сайт и поставить «лайк» понравившимся конкурсантам. «Семью года – 2020» выберут 18 ноября.

По словам креативного директора городских праздничных мероприятий Александра Кондратенко, с помощью конкурса планируется познакомить екатеринбуржцев с семьями родного города. «Мы уверены, что в Екатеринбурге есть настоящие счастливые семьи», – отметил он.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.09.2020, 15:16 / Общество
В Свердловской области утвердили план капремонта домов на 2021 — 2023 годы
07.09.2020, 14:56 / Общество
Прививку от гриппа поставили более 125 тысяч жителей Екатеринбурга
07.09.2020, 14:38 / Общество
Из Екатеринбурга запускают новые рейсы в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград
07.09.2020, 13:41 / Общество
Жители Свердловской области задолжали 440 миллионов за капремонт
07.09.2020, 13:17 / Общество
На Среднем Урале заработала горячая линия по профилактике ОРВИ и гриппа