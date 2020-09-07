В исторический День города в Екатеринбурге выберут «Семью года»

Екатеринбуржцам предложили принять участие в онлайн-конкурсе «Семья года». Фото: Алексей Кунилов.

Жителей Екатеринбурга пригласили принять участие в первом общегородском онлайн-конкурсе «Семья года». Итоги будут подведены в исторический День города – 18 ноября.

Как говорится на сайте проекта, любая полная семья, постоянно проживающая на территории уральской столицы, сможет принять участие в конкурсе и побороться за ценные призы: бытовую технику, автомобили, сертификаты на путешествия и главный приз (денежные эквиваленты призов не выдаются). Целью мероприятия является повышение престижа семейного образа жизни.

Для участия необходимо заполнить анкету, прикрепить несколько снимков и подготовить видеоролик. Конкурсантам предлагается поделиться семейными ценностями, традициями, досугом и хобби. В рамках конкурса с семьями будет работать команда профессионалов. Участников ждут съёмки в городских локациях, фотосессии, посещение телепроектов.

Определить финалистов конкурса – от пяти до десяти семей – помогут жители города. Екатеринбуржцам достаточно будет перейти на сайт и поставить «лайк» понравившимся конкурсантам. «Семью года – 2020» выберут 18 ноября.

По словам креативного директора городских праздничных мероприятий Александра Кондратенко, с помощью конкурса планируется познакомить екатеринбуржцев с семьями родного города. «Мы уверены, что в Екатеринбурге есть настоящие счастливые семьи», – отметил он.