Темы дня

Общество
7 сентября 2020, 17:19

Предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле продлено до 9 сентября

смог

Предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле продлено до 9 сентября. Фото: Оксана Жилина.

В Нижнем Тагиле продлили предупреждение о смоге. До вечера среды объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

По данным Уральского гидрометцентра, с 20:00 7 сентября на территории одного из свердловских муниципалитетов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Предупреждение продлится до 20:00 9 сентября.

Добавим, ранее "Областная газета" рассказывала о прогнозе погоды на начало недели в Свердловской области. Так, сегодня воздух прогреется до +16...+21°С. 8 сентября на градус больше ‒ до +17...+22°С. 9 сентября станет ещё теплее ‒ +19...+24°С. А 10 сентября синоптики вновь обещают ‒ +17...+22°С.

В Екатеринбурге в ближайшие дни будет тепло: в понедельник до +19...+21°С, во вторник до +20...+22°С, в среду до +22...+24°С, в четверг до +19...+21°С.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.09.2020, 18:16 / Политика
Президент России обсудил с королём Саудовской Аравии подготовку к встрече глав государств «Группы двадцати»
07.09.2020, 18:07 / Общество
В Екатеринбурге открыли для проезда обновлённый участок улицы Горького
07.09.2020, 17:34 / Общество
Епархиальный суд лишил сана клириков, служащих со схимонахом Сергием
07.09.2020, 17:19 / Общество
Предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле продлено до 9 сентября
07.09.2020, 17:01 / Общество
За неделю клещи покусали 148 свердловчан