Предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле продлено до 9 сентября

Предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле продлено до 9 сентября. Фото: Оксана Жилина.

В Нижнем Тагиле продлили предупреждение о смоге. До вечера среды объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

По данным Уральского гидрометцентра, с 20:00 7 сентября на территории одного из свердловских муниципалитетов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Предупреждение продлится до 20:00 9 сентября.

Добавим, ранее "Областная газета" рассказывала о прогнозе погоды на начало недели в Свердловской области. Так, сегодня воздух прогреется до +16...+21°С. 8 сентября на градус больше ‒ до +17...+22°С. 9 сентября станет ещё теплее ‒ +19...+24°С. А 10 сентября синоптики вновь обещают ‒ +17...+22°С.

В Екатеринбурге в ближайшие дни будет тепло: в понедельник до +19...+21°С, во вторник до +20...+22°С, в среду до +22...+24°С, в четверг до +19...+21°С.