В Екатеринбурге сменились руководители двух отделов полиции

Оба руководителя приступили к своим обязанностям с 5 сентября. Фото: предоставлено Валерием Горелых, коллаж

Глава ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор Александр Мешков назначил новых руководителей в двух территориальных ОВД. Речь идёт об отделах полиции №7 и 14.

Как рассказал пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых, генерал-майор Александр Мешков согласился с доводами руководителя екатеринбургского гарнизона полиции Игоря Озерова и подписал приказ о назначении сразу двух новых первых лиц территориальных ОВД.

В рамках ротации кадрового резерва отдел полиции №7 УМВД по Екатеринбургу возглавил подполковник полиции Андрей Киселёв, 1978 года рождения. Руководителем отдела полиции №14 назначен полковник полиции Дмитрий Шишмаков, также 1978 года рождения.

Андрей Киселёв - коренной уралец. В 2000 году он окончил Уральский юридический институт. Дмитрий Шишмаков родился в Яранске Кировской области. В 2000 году он стал выпускником высшей школы МВД. Долгое время провёл в командировке на Северном Кавказе.

По словам Валерия Горелых, назначенные офицеры имеют богатый опыт, высшее юридическое образование, и пользуются уважением в подразделениях. Они неоднократно поощрялись и имеют ведомственные награды.

Оба руководителя приступили к своим обязанностям с 5 сентября.